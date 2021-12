Trouver des autotests en pharmacie, mission (quasi) impossible à Orléans

Vous êtes nombreux à vouloir effectuer un test de dépistage du Covid-19 cette semaine, juste avant le réveillon de Noël, comme le conseille d'ailleurs le gouvernement. Et cela ressemble fort à une mission impossible ce mardi pour ceux qui veulent acheter un ou des autotests dans une pharmacie. Ce mardi, en tout cas, toutes les officines du centre-ville d'Orléans dans lesquelles nous nous sommes rendus répondent la même chose : "il n'y a plus d'autotest à vendre".

Rupture de stock sur les autotests"

A la pharmacie du 6 rue des Carmes à Orléans, le patron, Jean-Marc Franchi, co-président du syndicat des pharmaciens du Loiret, explique qu'il n'y a plus d'autotests : "on nous en réclame tous les jours, mais les grossistes n'en ont plus, il y a rupture nationale, j'en commande mais il n'y en a pas".

Jean-Marc Franchi, dans sa pharmacie, rue des Carmes à Orléans, ce mardi © Radio France - Lydie Lahaix

Une solution reste donc d'aller se faire tester en pharmacie (tests antigéniques avec ou sans rendez-vous, selon les établissements), mais là aussi, c'est compliqué. Jean-Marc Franchi raconte que "les équipes sont à bout, entre les tests et les vaccinations anti Covid et anti grippe. Nous, on fait du dépistage tous les jours, plus de 150 tests chaque jour, ça nous prend énormément de temps et on est tous au comptoir sans arrêt. Avec les fêtes, les gens veulent se faire dépister".

Rue de la République, dans le centre-ville d'Orléans, depuis plusieurs jours, la file d'attente est ininterrompue devant la pharmacie centrale, qui enchaîne les tests dont les résultats sont envoyés aux clients quinze minutes plus tard par SMS. Il faut donc s'armer de patience...