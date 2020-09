Trouver un CDI sur le marché de Loches, c'est possible avec les aides à domicile de l'ADMR

Un CDI garanti dès l'entrée en formation à Loches. L'offre a de quoi séduire : elle vient de l'ADMR, l'association Aide à Domicile en Milieu Rurale d'Indre-et-Loire. Cinq membres de l'association ont tracté sur le marché ce samedi pour convaincre du sens de ce métier et inviter à se former.

Elles font tout pour que les personnes âgées ou dépendantes restent chez elles en étant biens : le ménage, les courses, la toilette ... mais les aides à domicile ne sont pas assez en Indre-et-Loire - il y en a pourtant 1200. Pour attirer des candidats, l'ADMR, l'association Aide à Domicile en Milieu Rural lance une formation inédite pour les 18 - 29 ans sans qualification ou qui souhaitent se réorienter. Six mois en alternance pour obtenir le Titre Professionnel Assistante de Vie aux Personnes avec un CDI garanti dès l'entrée dans la formation.

Un métier essentiel pendant le confinement

T-shirts et sacs de l'ADMR, impossible de les rater ! Carole, aide à domicile depuis le mois de mai veut convaincre du sens de son métier : "C'est intéressant de pouvoir leur expliquer de quoi il s'agit, qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de nous, qu'il y a beaucoup d'échanges et que c'est un super métier !" Pas facile pour autant d'arrêter les gens en pleines emplettes mais cela marche quand même, Dany par exemple en parle tout de suite autour de lui : "Je leur disais que je connaissais quelqu'un que ça pouvait intéresser. J'ai pris leur flyer en photo et je lui ai envoyé !"

Elles ont distribué des centaines de flyers sur le marché. © Radio France - Noémie Philippot

Après le confinement, dans une période où l'emploi est en berne, l'assurance d'un CDI est précieuse. Géraldine Cornic est coordinatrice des projets pour l'ADMR d'Indre-et-Loire : "On veut vraiment les qualifier, on leur donne une profession et on donne du sens à sa vie. Pendant le confinement, les personnes âgées ont été très isolées et les aides à domicile ont vraiment été très très importantes. C'est un métier dont on a peu parlé mais qui a été essentiel pendant le confinement pour les plus fragiles."

Douze place pour la première promotion formée à Loches

Seul bémol, les aides à domiciles sont payées au SMIC. Face à ce manque de reconnaissance salariale, l'ADMR espère une revalorisation avec le projet de loi "Grand âge" cet automne. Mais la valeur de ce travail n'est pas dans le salaire assure Kim : "Je suis mieux dans ma peau depuis que je fais ce métier !" lance cetteaide à domicile depuis un peu plus d'un an. "Il y a un côté gratifiant du travail bien accompli quand on rentre chez soi qu'il n'y a dans aucun autre métier. On ne deviendra pas millionnaire en devenant assistante de vie mais c'est gratifiant."

Le message de Kim, aide à domicile depuis un peu plus d'un an, pour convaincre de choisir ce métier. Copier

La formation commencera le 15 octobre à la Maison Famille Rurale de Loches avec une promotion de douze personnes. Une réunion d'information est prévue le jeudi 24 septembre à 10H dans les locaux de la MFR, 49 rue Hery Lhéritier de Chezelle.