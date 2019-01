Trouver un moyen de transport et du travail avec Carbur'Pera au Mans

Une association qui loue des scooters et des voitures pour aider les demandeurs d'emplois. C'est Carbur'Pera. Les bénéficiaires du RSA vont avoir accès à cette offre. Carbur Péra, propose aussi une sensibilisation à la sécurité routière et compte dix salariés.

Le Mans, France

Vous êtes à la recherche d'un emploi mais vous n'avez pas de moyen de transport. Carbur'Pera peut vous aider. Cette association loue des deux-roues et des voitures pour aider les plus démunis.

Une convention vient d'être signée avec le département pour que les bénéficiaires du RSA puisse avoir accès à cette offre. Carbur Péra, propose aussi une sensibilisation à la sécurité routière aux scolaires, et de la formation pour passer le permis deux-roues. Elle compte dix salariés. Elle est installée au Mans dans les locaux de l'AFPA, au 366 Avenue Félix Géneslay et a aussi une piste de conduite à Arnage.

Un accompagnement selon les besoins de la personne

"Aujourd'hui, nous allons proposer des bilans de compétence mobilité" souligne Willy Jourdain, le président de l'association Carbur'Pera. "Nous ferons le point sur les problématiques des uns et des autres. Ça peut aller des difficultés de français avec des difficultés d'orientation sur une carte, jusqu'à l'aide au passage du permis de conduire. On va accueillir des personnes qui ont Bac+2, Bac +3 qui du fait de leur parcours scolaire n'auront pas de difficulté d'apprentissage du français mais qui auront des problèmes sociaux et donc ce sera surtout de la mise en confiance. Et puis, on aura aussi nos réfugiés qui eux, auront des capacités techniques mais qui auront du mal à comprendre les leçons de code. En fonction des personnes, ça peut aller de trois à cinquante heures de formation".

Le garage et l'atelier des deux-roues de Carbur'Pera au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Un esprit de solidarité

"J'ai le souvenir d'une personne d'une trentaine d'années qui se relançait un peu dans la vie active" déclare Benjamin Rottiers, qui entretient les deux- roues à l'association et qui assure la formation pour le permis deux-roues. "Elle prenait le train tous les mercredis matins pour venir sur la piste à Arnage. Cet homme n'avait pas besoin de permis, il avait surtout besoin d'être rassuré et d'être mis en confiance pour trouver du travail. Ensuite, on lui a loué une mobylette, il a trouvé du boulot en intérim et maintenant il est en co-voiturage. L'objectif de l'association, c'est d'emmener les gens vers l'emploi. Je leur dit souvent à la fin, ne revenez jamais nous voir, ça veut dire que tout ira bien pour vous".

Carbur'Pera en chiffres