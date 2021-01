"Retrouvez-moi" un polar dans l'ancien bassin minier

Pour faire la promotion de la destination ALL, Autour du Louvre Lens, le comité départemental du tourisme publie un polar qui mêle intrigue policière et guide touristique. Le premier volume d'une série pour promouvoir la destination "Pas-de-Calais".

Un polar pour promouvoir la destination "Autour du Louvre Lens", ALL, une marque de fabrique et de produits dérivés autour de l'ancien bassin minier. "Retrouvez-moi", c'est le titre de ce livre qui met en valeur les sites autour du musée.

C'est un auteur lillois qui signe l'ouvrage. Christophe Arneau, un Lillois, a été retenu par le Comité Départemental du Tourisme du Pas-de-Calais pour promouvoir la destination.

Un vrai polar, une intrigue qui se situe dans la région et qui met en valeur les sites remarquables de la région.

Il fallait allier l'intrigue policière et les sites remarquables mais sans faire un catalogue touristique...

Christophe Arneau est parti à la découverte de l'ancien bassin minier. "Quand on part se promener on va généralement dans les parcs autour de chez nous sans imaginer qu'à moins de 20 minutes le Lille, on peut gravir des terrils et c'est magique".

Du polar au tourisme

Et tout l'art de l'auteur est de mêler l'intrigue aux charmes de la région. Christophe Arneau a su marier les deux. L'écrivain qui tient le rôle de héros dans l'ouvrage part à la recherche de son passé qui est lié à la catastrophe de Liévin en 1974.

Ecouter: Christophe Arneau s'est inspiré de l'histoire locale Copier

Un vrai polar, un thriller qui met en scène d'anciens mineurs qui sont liés à la catastrophe de Liévin et qu'il faut lire jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi certains ne sont pas morts ce jour là comme on l'avait cru.

Le premier roman d'une série

A travers ce premier opus on découvre les sites qui font la richesse de l'ancien bassin minier. Le site du 11/19 à Loos-en-Gohelle, le 9/9 bis à Oignies ou la Grand'Place de Béthune et le mémorial canadien de Béthune....

Mais le Comité Départemental de Tourisme a d'autres projets sur les territoires du département