Trouvez-vous que c'est facile de faire du vélo au Mans ? Une enquête est en cours sur le web

La FUB, la fédération des usagers de la bicyclette lance une enquête de 40 questions sur le web sur la pratique du vélo dans les villes françaises. État des lieux sur le Mans et en Sarthe avec Richard Coroller, le président de Cyclamaine.

Richard Coroller, le président de Cyclamaine revient sur l'enquête lancée par la FUB sur les pratiques du vélo en ville et sur l'état des lieux des pistes cyclables sur la Mans.

Il est important de répondre à ce questionnaire

La FUB, la fédération des usagers de la bicyclette lance un grand questionnaire en ligne pour recueillir les avis des cyclistes sur les pratiques du vélo dans les villes de France. "C'est une enquête où l'on demande aux gens et pas forcément que les cyclistes de nous dire quelles sont leurs pratiques" nous dit Richard Coroller, le président de Cyclamaine, "et ça permet aux associations et aux collectivités de savoir sur quels axes il faut travailler. Par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui nous disent : il y a un axe que j'emprunte tous les jours à pied ou en voiture et que je trouve très dangereux à vélo, ça nous permet de travailler sur les futurs aménagements. Et c'est important d'avoir un maximum de réponses à cette enquête car on aura ensuite plus de poids pour les aménagements". L'enquête est accessible jusqu'au 30 novembre. Les premiers résultats sont attendus en mars.

L'enquête en ligne de la FUB © Radio France - Christelle Caillot

L'avenue Bollée et la Rue Chanzy : deux points noirs pour les cyclistes au Mans

"Actuellement, on a deux points noirs que nos adhérents nous font remonter régulièrement", souligne Richard Coroller, le président de Cyclamaine, "c'est la Rue Chanzy et l'avenue Bollée. Deux points noirs où les utilisateurs nous disent de faire quelque chose. Sur l'avenue Bollée, par exemple, il y a des aménagements que sur une partie et il y a certains endroits tout au bout de l'avenue quand on sort du Mans qui ne sont pas sécurisés. Par ailleurs, à ce niveau, une entrée à quatre voix, ce n'est pas forcément nécessaire pour rentrer en ville".

Ne jetez pas vos vélos

"Les sarthois jettent énormément les vélos" déclare Richard Coroller, le président de Cyclamaine, "et quand on parle de tri ou de recyclage, il faut savoir que les vélos rentrent dans la récupération des déchets. On a d'ailleurs passé une convention avec la ville pour récupérer les vélos. Nous, à Cyclamaine, on essaye de les remettre en état pour ensuite les remettre en vente dans notre local Rue des Acacias au Mans. Ne jetez plus vos vieux vélos, même les plus rouillés, nous la rouille ça nous plait !"