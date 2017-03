Trovolone jette l'éponge au Mans pour les Etats-Unis

VIDEO : Hélène Bernardini, directrice générale de Trovolone revient sur la liquidation judiciaire de l'entreprise et sur les projets aux Etats-Unis.

Les dirigeants de Trovolone, fabricant de box pour les PME, spécialisé dans la sécurisation des données, ont décidé de jeter l'éponge au Mans. Ils ont déjà un autre projet aux Etats-Unis. Hélène Bernardini, la directrice générale s'explique.

Entre 300 et 500.000 euros de dettes

"Aujourd'hui, on n'a plus de quoi régler nos factures" déclare Hélène Bernardini, la directrice générale de Trovolone, "l'activité est très difficile à maintenir, il faut arrêter les frais et c'est pourquoi nous demandons la liquidation judiciaire en devançant l'appel du tribunal. On laisse un passif à peu près entre 300 et 500.000 euros. C'est colossal pour un particulier, ça l'est moins pour une entreprise comme la notre. On laisse huit salariés mais il y a un fond qui va prendre en charge leurs salaires. Certains salariés n'ont pas été payé depuis plusieurs mois, et là c'est en train de se régler grâce à ce fond de garantie, mais on va être obligé de licencier".

Amazon comme futur client aux Etats-Unis

"On rejoint aux Etats-Unis à Washington un accélérateur" rajoute Hélène Bernardini, la directrice générale de Trovolone. "Un accélérateur, c'est un organisme qui va investir du temps et de l'argent pour notre projet et lui permettre d'éclore très rapidement. Là en l'occurrence, c'est 90 jours. Ce développement nous parait plus simple, parce que les méthodes américaines sont très expéditives, donc c'est blanc ou c'est noir et on sera fixé très rapidement. Oui, ils nous font confiance malgré le passif en France car notre projet en vaut vraiment la peine. On ne sait pas encore où sera fabriquée la box, si on repart sur le même outil où s'il sera modifié. On ne vendra pas en direct, on passera par des distributeurs avec des gens comme Amazon et on ne travaillera plus en direct".