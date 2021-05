Tryo, Ayo, Ben Mazué en concert cet été au festival Ecaussystème dans le Lot

Ce n'est qu'à 40 minutes de voiture depuis Sarlat, un peu plus d'une heure de Périgueux, la commune de Gignac dans le Lot accueille bien cette année le festival Ecaussystème après une édition 2020 annulée à cause du coronavirus. Les concerts seront assis avec 1.000 places en tribune et 1.500 places en parterre. Les spectateurs devront porter un masque et présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire être vaccinés avec les deux doses ou bien présenter un test PCR négatif ou antigénique de moins de 48 heures.

Le festival aura lieu du 27 juillet au 1er août - Ecaussystème

Les places sont d'ores et déjà en vente, le prix varie entre 27 et 30 euros par soirée. Il existe des formules pour plusieurs soirs. La programmation de ces cinq jours de festival sur la prairie du Touron a été dévoilée ce vendredi 21 mai par les organisateurs :

Mercredi 28 juillet

Les Franglaises, humour muscial

Kosh, humour Beat-box

Jeudi 29 juillet

La chanteuse Ayo, soul-folk

Naâman, reggae

Ospa Dehëli, orchestre latino-cumbia-trad

Vendredi 30 juillet

La Rue Kétanou

Deluxe, le groupe électro originaire d'Aix-en-Provence

Les Humeurs Cérébrales, rock celtique

Samedi 31 juillet

Tryo

Les Ogres de Barback

Thomas Khan, blues, soul

Dimanche 1er août

Ben Mazué

Gaël Faye

Le groupe Panache