"En une nuit, j'ai eu 22 avis négatifs" : en Touraine, les notes en ligne cruciales pour les restaurants

Les touristes sont nombreux cet été en Indre-et-Loire. De plus en plus de personnes consultent des plateformes comme TripAdvisor ou La Fourchette avant de choisir un lieu pour manger. Les avis clients en ligne sont omniprésents et les restaurateurs apprennent à composer avec ce paramètre.

Après deux ans de pandémie de Covid-19, les touristes sont de retour en Indre-et-Loire. Dans les rues de Tours, ils sont nombreux, chaque jour, à chercher un endroit où manger. Dans leur quête, les avis clients laissés sur les plateformes TripAdvisor, TheFork (LaFourchette), ou bien avec le moteur de recherche Google, leur permettent souvent de se décider. Ils comparent non seulement les menus et les prix, mais aussi les notes et les commentaires déposés en ligne par d'autres usagers avant eux. Ces avis permettent de départager les restaurants auprès des gens, seulement de passage à Tours.

La guerre des restos

"Je pense qu'en dessous de quatre sur cinq étoiles, on élimine d'office le restaurant. Et entre quatre et cinq, on fait parler l'instinct", admet Lucas. Originaire de la banlieue parisienne, il passe quelques jours de vacances en Touraine avec plusieurs amis. En parcourant les différents commentaires sur Internet, le groupe a finalement décidé de déjeuner à "La Table de Justine". Ce bistrot fait partie des restaurants les mieux notés à Tours, sur le site TripAdvisor. En été, Stéphane Nakache, le patron, voit sa clientèle doubler avec une trentaine de couverts par service. "Comme ils sont plutôt positifs, les avis clients nous attirent une clientèle significative. On n'a plus vraiment besoin de faire de la pub autrement", reconnaît le gérant.

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, 81% des avis publiés sur Internet sont positifs, avec une note de quatre ou cinq sur cinq. Seulement 10% d’entre eux ont des notes de un ou deux sur cinq. Les avis négatifs sont donc plus rares, et parfois frauduleux. Stéphane Nakache se méfie de certains commentaires qui auraient été laissés par des concurrents. "Un jour, je suis tombé sur un groupe de trolls une fois. C'étaient des gens qui ne sont même pas venus dans le restaurant. D'habitude, j'ai un ou deux commentaires tous les quinze jours. Là, en une nuit, j'en ai eu 22 négatifs. J'ai répondu et puis j'ai essayé de contacter Google pour que les avis soient effacés, mais c'est très compliqué. Heureusement, cela n'a pas eu trop d'effets sur la vitrine globale du restaurant."

Objectif cinq étoiles

D'autres restaurateurs interrogés dans la rue Colbert préfèrent ne pas porter trop d'attention aux avis des clients. Ils se concentrent sur la carte. "Cela ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas, et je ne réponds pas non plus. À partir du moment où on fait notre travail correctement, qu'on ne ment pas aux clients, il n'y a pas de raison que cela se passe mal", détaille Franck Garaud, patron du restaurant "Le Petit Patrimoine".

À l'entrée de la rue Colbert, "La Crêperie Bilien" rencontre un franc succès sur Internet depuis son ouverture l'an dernier. "Dans la grande majorité des cas, les avis sont très positifs. On est noté cinq étoiles. On est contents car on sait que cela a une affluence, notamment sur les touristes. Comme on est plusieurs à proposer les mêmes types de plats dans le coin, on sait que les avis peuvent aider à départager...", explique le chef Mathias Bilien.

Les quelques avis négatifs permettent d'améliorer encore la qualité du service. C'est en tout cas ce qu'admet Mona, l'une des serveuses. "Il y a eu un très mauvais avis une fois parce que j'avais pris ma pause cigarette à côté des clients. C'est vrai qu'il y a des clients qui n'apprécient pas que l'on fume devant eux. Maintenant on se met un peu plus loin...La critique était légitime...et les clients sont rois !"