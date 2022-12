Tuerie à Paris : une centaine de personnes réunies à Bordeaux en hommage aux victimes kurdes

L'attaque a fait trois morts vendredi 23 décembre à Paris. Au lendemain du drame, une centaine de personnes se sont réunies à Bordeaux sur la place de la Bourse pour rendre hommage à ces trois Kurdes tués, et aux trois autres personnes blessées. Un rassemblement en soutien au peuple kurde, dans lequel flottaient des dizaines de drapeaux notamment à l'effigie du leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) Abdullah Öcalan. Quelques membres du parti de Philippe Poutou (NPA) également.

"La douleur est immense"

Des dizaines de drapeaux à l'effigie de Abdullah Öcalan, leader du PKK flottaient. © Radio France - Tristan Barraux

"La douleur est immense", lâche Badia porte-parole du mouvement des femmes kurdes à Bordeaux. "La perte est aussi immense. Nous avons pour la deuxième fois été touchés en plein cœur, et une fois de plus à Paris. C'est un évènement qui amplifie le sentiment d'abandon des Kurdes. On a qu'une chose à faire : faire appel à la solidarité de chacun et chacune et sortir dans la rue", explique-t-elle.

Un nouveau rassemblement en soutien au peuple kurde est d'ores et déjà prévu mercredi 28 décembre à Bordeaux.