Tuerie de l'école juive de Toulouse : " Pour nous, chaque jour c'est 10 ans", rappelle Eva Sandler

Elle est la veuve de Jonathan Sandler et la mère d'Arié et Gabriel, trois des quatre victimes de Merah à l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars 2012. Eva Sandler s'exprime rarement, elle vit depuis en Israël. France Bleu l'a rencontrée.

Eva Sandler, veuve de Jonathan et mère d'Arié et Gabriel, lors des obsèques de sa famille à Jérusalem deux jours après la tuerie à Toulouse en mars 2012.

Elle a enterré un mari et deux fils en bas âge. Et trouve encore la force de porter leur message. Eva Sandler, née Alloul, est un modèle de résilience qui a impressionné son entourage dès les premières heures de ce drame insoutenable, capable de réconforter ceux qui s'écroulaient autour. Le 19 mars 2012, après avoir tué trois militaires à Toulouse et Montauban, son mari et ses deux petits garçons de six ans et trois ans et demi meurent sous les balles du terroriste, avec la fille du directeur d'Ozar Hatorah, la jeune Myriam Monsonégo.

Après plusieurs années dans l'ombre, Eva Sandler réapparait sporadiquement. Portée par le souffle de vie de sa fille Liora, le troisième enfant Sandler, par la nouvelle famille qu'elle a fondée en Israël et par le souvenir de Jonathan, Arié et Gabriel. Frédéric Métézeau le correspondant de Radio France à Jérusalem l'a rencontrée fin février à Jérusalem dans une synagogue du quartier Bayt Vegan où une cérémonie était organisée en hommage aux victimes des attentats de mars 2012 à Toulouse.

Ces dix ans ont-ils un sens pour vous ?

Pour nous, chaque jour, c'est dix ans. J'ai voulu organiser un événement plus grand pour cette année et M. Sandler (ndlr, Samuel, le père de Jonathan, présent à cette cérémonie à Jérusalem fin février) m'a dit non. Si on fait plus grand pour les dix ans, cela voudrait dire que pour les sept ou les huit ans, on avait le droit de les oublier, que la onzième année, on aura aussi le droit de les oublier. Pour nous la famille, cela reste en nous, c'est au quotidien. Que ce soit un jour, une semaine ou un mois, la douleur est aussi intense. Malgré tout, je continue de parler d'eux. Je continue de transmettre leur message. J'ai créé une association (ndlr, l'association Beith Sandler) à leur mémoire et c'est ma façon de me battre et de continuer à faire parler d'eux.

Que ce soit un jour ou dix ans après, la douleur est toujours aussi intense.

Quel homme était Jonathan ?

Jonathan (ndlr, qui était rabbin et enseignant à Ozar Hatorah) voulait transmettre les valeurs de la Torah, c'est la voie qu'il s'était tracée. En tant que père et en tant que mari, il était très, très attentionné. Un homme adorable, très bon père, un très bon mari. Et en tant qu'enseignant, il était plein de bonté et très intelligent, très cultivé, il aimait étudier et transmettre. Il avait une vraie reconnaissance envers ce qu'on avait fait pour lui. Et comme il avait beaucoup appris à Toulouse, c'est là qu'il avait renforcé son judaïsme, il a volu y retourner pour y enseigner, pour retransmettre tout ce qu'il avait appris, par reconnaissance

Il était très attaché à cette ville et à cette école Ozar Hatorah (devenue en 2013 Ohr Torah) ?

Oui, ça l'a beaucoup aidé et il a tout fait pour rendre la Torah accessible à tout le monde, que ce soit lié à l'actualité, à la philosophie. Jonathan avait toujours le don d'allier Torah et philosophie, culture, actualités. Il voulait absolument montrer que la Torah était riche et belle, qu'elle était accessible pour tout le monde.

Avec des drames aussi épouvantables que celui que vous avez vécu, des familles auraient pu exploser. Le père de Jonathan est là à vos côtés, votre famille est restée unie...

Pour moi, comme pour eux, c'était une évidence que tout au long de notre vie, on resterait unis, on serait solidaires et on continuerait de faire partager les noms, le souvenir, la mémoire de Jonathan, Arié et Gabriel. Toujours ensemble, solides, unis et soudés pour continuer ce travail de mémoire.

Jonathan Sandler et ses fils reposent au cimetière Guivat Shaul de Jérusalem, tout comme Myriam Monsonégo.