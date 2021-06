Tulle : 500 personnes ont assisté aux commémorations du 9 juin 44

Hier Tulle rendait hommage aux victimes du 9 juin 44. 99 hommes avaient été pendus par les Allemands et 149 autres déportés. Une cérémonie pleine de solennité et d'émotion. L'an dernier les commémorations avaient eu lieu à huis-clos en raison du covid. Alors beaucoup tenaient à être là cette année.

L'an dernier les Tullistes et surtout les familles des suppliciés avaient été privés de cérémonie du 9 juin 44 en raison des contraintes sanitaires. Alors c'est avec un grand soulagement et une grande satisfaction qu'ils ont assisté ce mercredi aux commémorations. Nonobstant le port du masque, celles-ci cette année pouvaient se dérouler normalement. "Je viens depuis que je suis toute petite, explique Laetitia, petite-fille de pendu. L'an dernier ça avait été une punition. Alors fatalement cette année on se devait d'être là". "Il faut se remobiliser" souligne de son côté Jean-Pierre.

Un bon rattrapage de la mémoire

500 personnes ont ainsi bravé la forte chaleur de ce mercredi pour la traditionnelle marche silencieuse entre le quartier de Souilhac, lieu des pendaisons, et le Haut-lieu de Cueille, l'ancienne décharge où avaient été jetés les corps par les Allemands. Une foule recueillie. Une cérémonie réussie pour Michel Drelon, le président du comité des martyrs de Tulle. "Tout le monde à l'air satisfait de retrouver la mémoire. Puisque la mémoire des fois risque de se perdre en chemin. Et là ça fait un bon rattrapage."