Tulle chante pour rendre hommage à Johnny Hallyday

Un karaoké géant et en plein air pour Johnny Hallyday. C'est en chanson et au micro que la ville de Tulle et les Tullistes ont rendu hommage ce jeudi soir au chanteur disparu.

La ville de Tulle organisait ce jeudi soir un karaoké en plein air sur la place de la cathédrale en hommage à Johnny Hallyday. Un succès : des dizaines de personnes se sont déplacées. Jeunes et moins jeunes. "c'est le taulier de la chanson française, on l'adore, on veut le remercier pour ce qu'il a fait" dit Thomas, 18 ans, venu avec sa bande de copains. Durant plus d'une heure et demi, les plus grands tubes de Johnny ont été entonnés par les Tullistes. On se bousculait même un peu parfois pour avoir le micro. Rudy, quinquagénaire, tout de cuir vêtu, ne cache pas sa douleur. "J'ai pleuré toute la journée d'hier. Je suis au bord du gouffre." Et c'est après avoir chanté avec passion et fougue qu'il conclut : "Johnny n'est pas mort. C'est Jean-Philippe Smet qui est parti. Alors adieu Jean-Philippe"

Chez les disquaires à Limoges, gros succès pour les albums de Johnny

La sortie d’un nouvel album de Johnny Hallyday a toujours été un évènement mais depuis le décès de l’artiste, les ventes explosent. Chez Cultura en zone nord de Limoges le directeur Jérôme Faure affirme que toutes les générations viennent acheter du Johnny « Il n’y a pas que les disques et les CD qui partent mais aussi les livres et les DVD de ses concerts, ça marche très fort » explique-t-il. Le magasin a passé de nouvelles commandes auprès des maisons de disques « mais pas sûr que ça suffise à réapprovisionner les stocks » Ajoute t-il.

Une discographie qui devrait prendre de la valeur

Au magasin Point Show en centre-ville de Limoges, le responsable Didier Demaison, un disquaire indépendant s’attend aussi à voir arriver des collectionneurs «Nous avons des vinyles de Johnny qui sont déjà entre 40 et 100 euros, et je pense que l’immense discographie de Johnny Hallyday sera très recherchée par les fans et Surtout par les collectionneurs » et il se rappelle que c’était le même phénomène lors de la mort de Jacques Brel et de Gainsbourg.