Tulle : deux élèves du lycée Edmond Perrier comparaissent devant la commission de discipline du rectorat

Deux lycéens tullistes risquent une exclusion du lycée Edmond Perrier. On leur reproche des débordements qu'il y avait eu dans l'enceinte du lycée en mai dernier. Lors d'un conseil de discipline départemental en juillet, ils avaient été condamnés à une exclusion définitive avec sursis. Ils avaient déposé des recours qui ont été examinés ce jeudi au rectorat de Limoges par la commission disciplinaire académique.

Le proviseur insulté

Tout avait commencé par un exercice incendie le 24 mai. Un assistant d'éducation et un surveillant avaient ce jour-là été réprimandés par le proviseur devant les élèves car ils avaient du mal semble-t-il à compter les lycéens. Le personnel proteste et se met en grève. Les lycéens, pour les soutenir, organisent le lendemain un rassemblement. Plusieurs dizaines d'élèves réussissent à entrer dans les bureaux de l'administration. Le proviseur aurait été insulté verbalement et sur des inscriptions à la craie. Des dégradations ont été constatées également.

Décision dans une semaine

Trois jeunes reçoivent quelques jours après une convocation pour un conseil de discipline. Tous les trois clament qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui leur est reproché. Mais l'un écope tout de même de huit jours d'exclusion, les deux autres d'une exclusion définitive avec sursis. Ce sont ces deux derniers qui ont déposé ces recours. À la rectrice de trancher désormais. Sa décision doit être rendue dans une semaine. Mais les deux jeunes ne cachent pas leur intention, si la décision de Tulle est confirmée, de l'attaquer en justice cette fois devant le tribunal administratif. Le troisième lycéen lui n'a pas déposé de recours puisque, en terminale l'an dernier, il a quitté cette année le lycée Edmond Perrier.