Tulle : le mobilier de l'ancienne Banque de France vendu aux enchères

Il n'a fallu qu'une heure et demie au commissaire-priseur briviste Thomas Martinie pour adjuger les 61 pièces du catalogue. Il y avait des lustres, certains signés de designers reconnus, des étagères en tout genre, des vases, des portes en bois, même le portail et la balustrade en fer forgé de l'arrière du bâtiment, ainsi que l'immense comptoir en U de la grande salle. "La mairie n'en avait pas l'usage pour l'aménagement et les travaux qui vont être faits dans ces locaux" explique Jacques Spindler, premier-adjoint de Tulle. En l'occurrence cette ancienne succursale de la Banque de France va devenir le musée de l'accordéon et des savoir-faire tullistes.

Brocanteurs et antiquaires

Cette vente exceptionnelle a attiré une bonne quarantaine d'acheteurs. Essentiellement des professionnels, brocanteurs et antiquaires, qui avaient flairé les bonnes affaires sur le catalogue consultable sur internet depuis plusieurs semaines. Certains sont venus même de loin, comme Henri d'Avignon, intéressé surtout par le comptoir. "On va le restaurer et le vendre à des architectes ou à des décorateurs" précise-t-il. Quelques particuliers ce sont aussi fait plaisir avec des pièces pour quelques dizaines d'euros. Céline, une des rares tullistes à être présente, a acheté 4 lustres. "C'est surtout pour garder un peu de patrimoine de ma ville". Cela lui faisait mal au cœur de voir tout partir au loin, avoue-t-elle

Aussitôt acheté, aussitôt embarqué. L'immense comptoir de bois, vendu en trois lots, a été acquis en totalité par un brocanteur venu spécialement d'Avignon. © Radio France - Philippe Graziani

Valorisés par leur provenance

Au final seulement quatre objets n'ont pas été adjugés. "C'est une bonne vente" commente Thomas Martinie, le commissaire-priseur. "Ce sont des bon prix, souvent supérieurs au marché." Et d'ajouter : "le fait que cela provienne de la Banque de France ça rapporte une plus-value à l'objet". Pour la ville ce n'est certes pas le jackpot. La vente a rapporté au total 15 000 euros. Mais c'est plus qu'elle n'en espérait. L'argent était de toute façon "plutôt un peu secondaire " précise Jacques Spindler. Le principal était que ces objets trouvent une nouvelle vie.lle