Tulle, Chameyrat,

Au refuge SPA de Tulle - le refuge de la Rochette est en fait sur la commune de Chameyrat- de nombreux chiens sont obligés de partager leur cage. "Heureusement que ce sont des braves chiens qui se supportent entre eux " fait remarquer la directrice Agnès Bassinet. Les 49 places n'ont pas suffit cet été. "On est montés à 60 depuis ces trois derniers mois". Et ça n'arrête pas, poursuit la directrice. "Il y en a un qui part, il y en a 4 qui arrivent".

Un chien attaché au portail

Agnès Bassinet confirme ce que l'association nationale a révélé il y a quelques jours. Il y a une forte hausse des abandons de chats comme de chiens. "Ça a vraiment explosé. On en a eu beaucoup plus que les autres années". Un divorce, une hospitalisation ou l'entrée à la maison de retraite, un chien devenu trop grand ou trop fougueux. Autant de raisons qui font que des animaux sont amenés au refuge. C'est ainsi que cela se passe le plus souvent à Tulle. Mais il y a aussi de plus en plus souvent des chiens trouvés errants. "On en a même eu un qu'on a trouvé attaché au portail en arrivant au refuge le matin."

Pas assez d'adoptions

La meilleure solution pour résorber ce flux d'abandons est bien sûr l'adoption. Mais Agnès Bassinet constate avec tristesse que ces dernières sont bien loin de faire le compte. "En juillet on en a fait une dizaine". Alors pour faire de la place pour les chiens arrivant, le refuge transfert régulièrement certains de ses pensionnaires vers d'autres SPA qui ont une demande d'adoption plus forte. Mais tous les refuges étant complets, cette possibilité est très limitée elle-aussi actuellement. Si les abandons augmentent encore, "on a pas de solutions" se lamente Agnès Bassinet, rappelant qu'au refuge de Tulle, comme ailleurs, aucun animal n'est euthanasié.