Tulle : les Bains Douches Numériques aident les sinistrés d'Internet durant le confinement

Le tiers-lieu des Bains Douches Numériques de Tulle, est géré par l'association de promotion des usages du numérique sur le territoire du pays de Tulle, Corr'tech. Il propose normalement un espace de co-working, des ateliers découvertes et des animations diverses. Durant ce confinement il reste ouvert pour venir en aide aux personnes qui ne dominent pas l'usage des outils numériques.

Une visioconférence avec les petits-enfants

C'est le cas de Gabrielle, une septuagénaire, qui vient ainsi régulièrement depuis un mois aux Bains Douches Numériques. "C'est pas de ma génération et je peine vraiment" confesse-t-elle. Elle souhaite pourtant utiliser Internet pour pouvoir rester en lien avec ses petits-enfants qui sont éloignés et qu'elle ne peut pas voir à cause du confinement. C'est ainsi qu'avec Michel, le formateur de Corr'tech, elle va découvrir comment faire une visioconférence. C'est avec lui également qu'elle va se renseigner auprès de son opérateur pour s'abonner à la fibre, car sa connexion n'est pas assez bonne chez elle.

Une fracture numérique plus dure avec le confinement

"Tout se fait par Internet aujourd'hui, rappelle Maxime Hourtoule, formateur lui aussi chez Corr'Tech. Et c'est encore plus flagrant avec le confinement". La fracture numérique, très sensible déjà notamment dans les campagnes et chez les personnes âgées, mais pas seulement, s'est donc exacerbée avec le confinement, avec par exemple le développement de la vente en ligne, du "clique et collecte" etc. D'où plus que jamais la nécessité de la mission des Bains Douches Numériques "pour que ces gens ne se retrouvent pas encore plus enclavés chez eux" précise Maxime Hourtoule. "Vous ne pouvez pas savoir le réconfort que ça m'apporte de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter" avoue Gabrielle.

Les Bains Douches Numériques de Tulle : rendez-vous obligatoire par mail contact-bdn@corrtech.fr ou par téléphone 07 64 52 57 90