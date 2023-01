Tulle : les clubs sportifs invités à décaler leurs matchs pour faire des économies d'énergie

Depuis le 1er janvier, la mairie de Tulle demande à tous les clubs de décaler les horaires de leurs rencontres en journée pour éviter d'avoir à éclairer les stades et les salles de sports

Le match de l'équipe sénior de l' US Tulle Corrèze Basket n'aura pas lieu ce samedi soir comme prévu mais ce dimanche à 13h. Le club applique la mesure d'économie demandée par la Ville aux associations sportives de Tulle. Objectif : faire des économies d'énergie en jouant en journée plutôt que le soir. Une mesure qui s'applique depuis le 1er janvier en complément notamment de la baisse des températures dans les gymnases et de la limitation des réunions et des entrainements le soir.

Des adaptations comprises

A l'US Tulle, la mesure a été acceptée sans trop de difficultés même s'il a fallu refaire tous les calendriers, explique la présidente Katie Miel : "On avait d'autres équipes qui jouaient à cette heure là, donc elles vont devoir aller dans un autre gymnase." Et puis, encore faut-il que les clubs adverses acceptent eux aussi le nouvel horaire, "on espère que personne ne refusera, sinon la municipalité nous a bien dit qu'elle nous laissait une exception."

Elle craint aussi des conséquences financières, "les buvettes et tout ça, ce ne sera pas du tout pareil je pense. Il y aura peut-être moins de spectateurs. Bon, c'est comme ça. On s'est adapté, et de toute façon il nous reste seulement 4 matchs ici". La question se reposera la saison prochaine, si l'équipe monte en Nationale 3.

Changement d'éclairage pour les stades et salles de sports

Parallèlement à ces mesures d'économie la ville de Tulle remplace les vieux éclairages des stades et des salles de sports par des lampes LED. Cette année ce sera fait notamment au stade Alexandre Cueille. Des éclairages qui seront modulables en intensité.