Tulle : les voitures sont interdites devant l'école Clément Chausson quand les enfants arrivent ou partent.

C'est une première en Corrèze : une "rue scolaire" voit le jour ce lundi à Tulle. Les rues scolaires sont un concept déjà bien développé dans certains pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou les pays scandinaves. Certaines villes en France comme Nantes l'ont déjà bien adopté. Il s'agit tout simplement de rendre totalement piéton les abords d'un école, le temps de l'arrivée et du départ des enfants. Même les parents d'élèves ne peuvent plus venir jusque devant l'école pour prendre leurs enfants. C'est l'école Clément Chausson qui est ainsi la pionnière en Corrèze.

Des cours d'écoles polluées

Un dispositif mis en place avec le concours de la Ligue nationale contre le cancer qui, après les espaces sans tabac devant les écoles, milite pour ces rues scolaires en France. Car des études ont montré que "les concentrations en particules fines dans les cours d'école étaient supérieures aux normes autorisée par l'OMS" indique Jean-Paul Racion, président de la ligue en Corrèze. C'est donc tout autant l'aspect santé que l'aspect sécurité qui a persuadé la ville de mettre en place le dispositif.

Un bilan dans un mois

Les parents sont partagés. "Ça va être compliqué pour ceux qui sont loin" dit l'une craignant que le nombre de places de stationnement pour les voitures en amont et en aval de l'école soient trop peu nombreuses. Mais une autre est enthousiaste : "tout ce qui est pour la santé, je suis pour aujourd'hui". La mairie précise que c'est dans une premier temps une expérimentation d'un mois. "Le but c'est après cette expérimentation de faire un retour, explique Stéphanie Perrier, maire-adjoint chargée de l'environnement et des mobilités, de tout ce qui marche, ce qui ne marche pas, les idées des gens pour améliorer le système, voir les bénéfices qu'on en tire". Une décision sera prise alors de poursuivre ou non l'expérience. Et, si elle concluante, pourquoi pas ensuite d'étendre le dispositif à toutes les écoles de la ville.