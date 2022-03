Tulle : malgré la fin de l'obligation, nombreux sont ceux qui gardent le masque à l'intérieur

C'était la petite révolution du jour. Ce 14 mars sonnait la fin de l'obligation du passe vaccinal et du port du masque à l'exception des lieux de santé et des transports. C'était donc le cas dans les commerces. Mais une visite dans une grande surface suffit à voir que peu finalement sont ceux qui pour l'instant ont effectivement enlevé leur masque.

Prudence

Au Leclerc de Tulle il faut même chercher un peu pour apercevoir des visages non masqués et pour entendre un "on est content" ou un "ça fait du bien de revivre normalement" ou encore un " on respire enfin". Car la prudence domine largement. Dans les allées, aux caisses, dans la galerie marchande le masque est très majoritaire. "Dehors on peut l'enlever, mais dedans où il y a du monde non. Pour moi c'est trop tôt. Je pense qu'on va le remettre bientôt " résume pour beaucoup Nathalie.

Et habitude

Alors jusqu'à quand cette prudence restera-t-elle de mise ? "Peut-être tout le temps, répond Sonia. Par rapport aux autres virus aussi. Pas que celui-là. C'est pas plus mal". "Je sors d'une maladie un peu grave donc je me dis que c'est pas le moment de choper le covid même si je suis vacciné" explique Robert de son côté. Quant à Karine elle affirme carrément : _"maintenant ça va être dur de l'enlever en fait. On a pris nos habitudes"_. Une habitude et une prudence partagées par les employés du magasin. Eux-aussi ont largement le masque sur le nez.