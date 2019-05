Tulle : manifestation contre l'expulsion d'un pirate des mers somalien

Tulle, France

L'affaire avait fait grand bruit. Le 8 septembre 2011 des pirates prennent d'assaut un catamaran, le Tribal Kat, au beau milieu du golfe d'Aden. A son bord un couple Evelyne et Christian Colombo. Les 9 assaillants sont lourdement armés. Ils font feu. Christian Colombo est mortellement touché. Evelyne Colombo est libérée après deux jours de séquestration par un commando de l'armée espagnole. 7 des 9 assaillants sont arrêtés et jugés en France en 2016. Parmi eux, Mohamed Mousse Farah, 31 ans aujourd'hui, qui purge sa peine au centre de détention d'Uzerche.

Le droit d'asile comme pour n'importe qui d'autre

Mais après 8 ans de prison il doit être libéré ce mardi. Mais c'est pour être probablement aussitôt conduit en centre de rétention avant d'être reconduit dans son pays, la Somalie. Car il y a quelques semaines le préfet de la Corrèze a pris un arrêté d'expulsion à son encontre. Et c'est ce qu'une cinquantaine de personnes ont dénoncé en manifestant ce lundi après-midi devant la préfecture à Tulle. Qui assument parfaitement de défendre un ancien criminel. "Ça fait partie des droits de l'homme, rappelle Gilles Vassaux, l'un des participant. Ce jeune a purgé sa peine, il a donc droit comme tout condamné à avoir la liberté et à faire exercer son droit d'asile".

Une exécution en représailles

Et surtout Mohamed Mousse Farah risque la mort s'il rentre chez lui selon les associations qui avaient appelé à ce rassemblement. Car après son arrestation et lors du procès il a coopéré avec la justice. "Il a donné des noms, il a expliqué ce que chacun faisait dans le bateau, il a donné les noms des chefs" affirme Sabine Pardon du groupe Cimade de Peyrelevade. Nul doute selon elle qu'il sera donc exécuté dès son retour en représailles. De son côté la préfecture précise que l'ordre de quitter le territoire qu'elle a émis fait suite au rejet de la demande d'asile de Mohamed Mousse Farah par l'OFPRA et que la procédure a été parfaitement respectée et validée par le tribunal administratif.