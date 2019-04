Tulle va ouvrir un centre de santé municipal avec des médecins salariés

Tulle, France

Il y avait 17 médecins généralistes il y a 10 ans, ils ne sont plus que 11 aujourd'hui. Et trois départs en retraite approchent. La situation est très alarmante à Tulle où déjà 1700 habitants n'auraient plus de médecin référent. Et l'expérience, à chaque récent départ de médecin, a montré combien il est difficile de trouver des successeurs libéraux. D'où l'idée de ce centre municipal de santé.

Une semaine de 39 heures

Il offrira des conditions de travail avantageuses, plus en phase avec les attentes des nouvelles générations surtout. "Les jeunes générations ne souhaitent plu s'investir dans l'administratif, explique Jean-Louis Soulier, maire-adjoint chargé de la santé. Ils veulent une vie familiale, ils ne veulent pas être submergés par les gardes". Dans ce centre ils trouveront donc un secrétariat, payé par la Ville, qui prendra en charge toutes les tâches administratives, un local et un matériel fourni; ils feront la semaine de 39 heures, et n'auront pas de garde. Et avec un salaire garanti, 5000 euros mensuel net, précise l'annonce. Le centre aura 3 médecins. Il sera situé dans le sud de la commune où la mairie est à la recherche du local idoine. La municipalité est aussi à la recherche de subventions notamment auprès de l'Agence Régionale de Santé et de la CPAM pour financer le dispositif. Elle espère ouvrir le centre dès cette année si elle trouve les 3 médecins