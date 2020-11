"Tuons la haine, vivons la paix", des fidèles musulmans ont assisté à la messe de la Toussaint à Valence

La messe de la Toussaint a été célébrée à la cathédrale de Valence (Drôme), dans un contexte très particulier, entre crise sanitaire et risque d'attentat.

La messe de la Toussaint a été célébrée à la cathédrale de Valence (Drôme), dans un contexte très particulier, entre crise du coronavirus et risque d'attentat. Suite à l'attaque au couteau au sein de la basilique Notre-Dame à Nice, le plan vigipirate a été porté, ce jeudi 29 octobre, au niveau "urgence attentat", partout en France. Les messes de la Toussaint étaient donc sous haute surveillance ce dimanche. La police nationale de la Drôme a mobilisé 32 agents pour surveiller 25 lieux de cultes catholiques, (dont 14 édifices à Valence), avec le soutien de policiers municipaux et d'une dizaine de militaires de l'opération Sentinelle. En Ardèche, 21 policiers dont quatre réservistes ont été chargés de cette mission de surveillance autour de sept églises.

Des consignes de sécurité ont également été données : un seul lieu d'entrée dans tous les lieux de culte, fouille des sacs obligatoire. Habillé d'une soutane blanche, Pierre-Marie un fidèle endosse exceptionnellement le costume d'agent de sécurité à l'entrée de la cathédrale. Il demande à chacun d'ouvrir son sac pour y jeter un œil. _"_C'est un peu pesant, même très pesant. Je n'avais pas eu le temps de penser à l'actualité, je suis étudiant à l'école militaire Polytechnique, j'ai eu deux mois très intenses. Mais je suis heureux d'assister à cette messe parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Je vais prier pour la France, pour tous les malades."

Monseigneur Pierre-Yves Michel, l'Evêque de Valence a tenu à porter un message de paix et de fraternité dans son homélie."Avec le contexte tendu, les attentats terroristes et cette période de confinement qui commence, nous avons bien besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de s'en remettre à Dieu, qui vient apaiser les cœurs, nous ouvrir aussi aux autres, à tout Homme. _Cette fête de tous les Saints, nous allons la vivre encore plus comme une fête de la fraternité_. Chacun est appelé à être artisan de la paix, à être attentif à son frère, dans la diversité de tout ce que nous sommes".

Il s'est ensuite adressé aux fidèles musulmans assis au premier rang : "Frères et soeurs de la communauté musulmane, merci". Puis à la fin de la messe, l'Evêque a donné la parole à Moustafa. Ce fidèle de la mosquée de Valence a tenu à lire un message de paix au nom de la communauté musulmane : "Nous voulions apporter notre soutien et notre compassion à la communauté catholique durement touchée. Sachez que la douleur que les catholiques ont pu ressentir, l'a été également par des millions de musulmans".