Turquie : après le séisme, la solidarité s'organise dans le Nord Franche-Comté

La solidarité s'organise dans le Nord Franche-Comté après le séisme meurtrier en Turquie . Plus de 5.000 personnes ont perdu la vie dans les différentes secousses depuis ce lundi soir. Des dizaines de milliers de Turcs et de Syriens n'ont plus de foyer, alors que les températures avoisinent zéro degrés dans le sud du pays.

Les initiatives se multiplient

Le club de football de l'Étoile Sportive d'Exincourt-Taillecourt, dans le Pays de Montbéliard, coutumier des actions solidaires, a démarré une collecte de biens de première nécessité. Vous pouvez faire des dons auprès du club ce mercredi de 14h à 19h.

La commune d'Audincourt organise une collecte de dons. Elle se tient mercredi et jeudi de 9h à 18h et vendredi de 9h à 13h. Le but est de réunir principalement du matériel d'urgence (couvertures, vêtements chauds, tentes, médicaments, puériculture, produits d'hygiène). Les dons sont à déposer au 5 rue Pasteur (anciennement restaurant du Cheval Blanc).

La Mosquée Kouba de Belfort organise également une quête ce vendredi à destination des personnes touchées par le séisme. "Sachez que nous ne pouvons accepter uniquement les aides financières, toute autre aide matérielle sera impossible à transmettre aux démunis", précise la Confédération Islamique Milli Gorus (Cimg), organisme qui gère la mosquée, sur Facebook.