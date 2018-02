Des vauclusiennes de Vedène et du Pontet participeront fin mars aux championnats du monde de twirling bâton en Norvège. Cette discipline sportive et artistique allie grâce et rigueur. Depuis des années, ces sportives de haut niveau s’entraînent quotidiennement.

Vedène, France

L'équipe juniors de twirling baton de Vedène participera du 28 mars au 1° avril aux championnats du monde de twirling bâton à Lillehammer en Norvège. Depuis trois ans, les huit jeunes filles (de 12 à 20 ans à s’entrainent chaque jour, dès que le gymnase Pradayrol de Vedène est libre. Au Pontet, Tania Boulahrouf est sélectionnée dans la catégorie deux bâtons.

Julie (15 ans) aux championnats du monde de strutting

Julie Orial a découvert le twirling baton il y a sept ans grâce à une amie de son frère, attirée par "les paillettes et ce qui brille". Depuis, la jeune fille est devenue une athlète de haut niveau avec un entrainement quasi quotidien à Vedène. Julie explique que pour pratiquer le twirling baton, il faut être "perfectionniste, répéter le geste des centaines de fois pour que tous soit parfait".

Julie représentera la France à l'épreuve de strutting, une épreuve sans lancer de bâton mais qui donne la priorité à la prestance et la grâce: "il faut beaucoup de souplesse, on fait des sauts, des pointés de pieds... Il faut toujours être gracieuse".

Julie Orial "le twirling bâton est ma thérapie" Copier

Julie Orial a déjà connu les compétitions internationales. Elle vibre d'un frisson international lorsqu'elle sent le soutien de l'Equipe de France: "ça nous donne la chair de poule. Ca restera toute la vie gravé en moi. On fait beaucoup de sacrifices en famille, on rate des mariages, des anniversaires... On y pense et on est fier".

Le twirling baton comme thérapie

Julie Orial est collégienne à Sorgues. Elle parle peu de twirling baton avec ses copines de classe de 3° mais confie que son sport, c'est sa thérapie : "quand ça va pas bien, quand je me dispute avec mes parents ou au collège, je prends mon bâton et j'oublie tout".

Severine Ngadi "la devise c'est un mouvement est maîtrisé quand que le bâton ne tombe plus" Copier

Exigence et perfectionnisme

Pour l’entraîneur de Vedène, Séverine Ngadi, la devise du twirling bâton devrait être : "un mouvement maîtrisé, c'est un mouvement sans chute du bâton. Vous pouvez le faire cent fois ! "

Chacune des huits jeunes filles aux championnats du monde devra rythmer intérieurement les mouvements. A 19 ans, Laura compte aussi à mi-voix pour souder l'équipe : "il faut s'entraider. On se parle ou s'encourage pendant les exercices difficiles comme le tour-double". le mot France est floqué dans le dos du survêtement de Laura qui ajoute "il faut éviter d'être copines sinon il y a des embrouilles".

Laura se bat aussi contre les comparaisons avec les majorettes : "le twirling bâton, c'est un sport d'endurance intense sur trois minutes. C'est beaucoup de travail, d'acharnement C'est aussi un vrai sport où on se fait des bleus, des déchirures, des bosses sur les bras, sur la tête quand le bâton retombe."

Les huit jeunes filles du club de twirling bâton seront aux championnat du monde en Norvège fin mars. Elles cherchent des sponsors pour financer leur déplacement à Lillehammer.

Grace et prestance caractérisent l'équipe junior de twirling bâton de Vedene - Séverine Ngadi