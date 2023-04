Twitter réveille le schisme d'Avignon

La fin du badge bleu touche même le compte Twitter du Pape. Il est désormais impossible de savoir si c'est le Pape qui tweete. Les utilisateurs du réseau social s'amusent de la présence possible de plusieurs papes sur internet. Ils font resurgir l'histoire d'Avignon et du Grand Schisme d'Occident avec un pape à Rome, un autre à Avignon.

Make Avignon Great Again

Tout semble avoir commencé avec un tweet depuis San Francisco. Un influenceur du numérique répondait à un article sur le badge bleu perdu par le pape "it's time du make Avignon Great Again", allusion à la campagne de Donald Trump, mais surtout au Grand Schisme d'Occident, la grande crise pontificale qui installe les Papes à Avignon au 14e et 15e siècles.

Depuis Whashington, Michael demande "quelqu'un est allé voir à Avignon pour trouver un pape certifié ?" Confirmation depuis Dublin avec Fiona qui répond "'We have another Avignon' : nous avons un nouveau Avignon".

Devenir pape pour 8 dollars par mois

Mattie demande à ses 67.000 followers "de décider qui est le pape". Elle ne peut "pas en suivre plusieurs". Henry un néo-zélandais installé à Londres a trouvé la solution : "pour être le nouveau Pape à Avignon, il faut 'pauer 8 bucks a month' soit 8 dollars par mois", le prix du badge bleu de certification Twitter.

Ayana depuis Los Angeles n'aurait "jamais imaginé voir autant de blagues sur Avignon" sur Twitter. Mais Aidan explique qu'il faut "arrêter de blaguer sur le Pape et Avignon : 'It was waaaaay more complicated. C'était beauauauacoup plus compliqué que ça".