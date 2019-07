Uber Eats à Périgueux : 11 restaurants au menu du service de livraison à domicile

Périgueux, France

À partir du jeudi 4 juillet, vous pourrez vous faire livrer des repas à Périgueux via l'application mobile Uber Eats. À domicile, au travail ou dans un parc.

Des livraisons qui seront assurées entre 30 et 45 minutes et sans minimum de commande de 11h à 14h30 et de 18h00 à 22h, en choisissant parmi les différents restaurants.

Il y en a 11 pour le lancement de l'application et du site web à Périgueux : Locaux Tacos, Springfiels Bagels, La Boîte à Pizza, Donleo 1973 - Périgueux, O 4 Freres, McDonald’s, O Nam, Friends Fast Food, Les Clowns Pizza, Donleo 1973 - Trelissac, Pharaon Pizza.

Le cuisinier de la pizzeria Les Clowns y voit un moyen de diversifier la clientèle : "Les clients qui sont de passage dans la ville iront sur l'application et commanderont nos pizzas. Alors qu'ils ne se seraient peut-être pas restaurés chez nous pendant leur séjour." affirme Matthieu Martinez.

La pizzeria assure déjà un service de livraison gratuit. Avec l'arrivée d'Uber Eats, il ne sera néanmoins pas supprimé : "Nos livreurs auront toujours du travail. Uber Eats vient en complément." pour le bras droit du gérant du restaurant.

Mais quand le coup de feu arrive, livrer peut devenir une petite contrainte : "Le midi, quand je suis aux fourneaux, ça m'arrive de devoir livrer des clients. Assurer un service de livraison c’est prendre des appels, faire le trajet. Avec Uber Eats, ça va alléger tout ça et on pourra cuisiner plus et satisfaire plus de clients." ajoute le cuisinier.

Sur l'application Uber Eats la livraison est généralement facturée pour un montant de 2,50 euros.