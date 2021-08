Ubuesque : malgré la tornade, pas de classement en état de catastrophe naturelle pour St-Nicolas-de-Bourgueil

L'avis est paru au Journal Officiel ce premier août. Malgré les tempêtes des 17 et 19 juin, St-Nicolas-de-Bourgueil, mais aussi Bourgueil, Huismes, et Beaumont-Village n'ont pas obtenu l'état de catastrophe naturelle. Car selon les textes, les vents cycloniques ne concernent que les Dom-Tom.

C'était le 19 juin dernier. Le ciel tombe littéralement sur la tête des habitants de St-Nicolas-de-Bourgueil. Une tornade avec des vents pour certains à plus de 200 km'h causent d'énormes dégâts dans la commune. Toitures arrachées, arbres déracinés et surtout l'église du village éventrée, une partie du clocher décapité tombant sur le bâtiment.

Deux mois et demi plus tard, certains stigmates sont encore visibles, notamment sur l'église. Et pourtant, pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Selon l'arrêté en date du 26 juillet dernier et paru au Journal Officiel ce 1er août, les communes de St-Nicolas-de-Bourgueil, mais aussi Bourgueil, Beaumont-Village et Huismes ( pour une autre tempête deux jours avant ) se voient refuser leur demande.

Je suis triste, surtout pour mes administrés. Vu les dégâts, j'espérais que l'Etat n'applique pas les textes de façon aussi stricte", Sébastien Berger, maire de St-Nicolas-de-Bourgueil

Car les textes sont aussi implacables qu'ubuesques. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle après un phénomène de vents cycloniques n'est possible que dans les départements d'outre-mer. Et pas en Métropole.

"Les assurances vont faire leur travail et couvrir la commune et tous les sinistrés pour tout ce qui était assurable. Mais pour le reste, ils ne seront pas couverts", explique Sébastien Berger le maire de St-Nicolas-de-Bourgueil. " J'ai des habitants qui ont beaucoup de dégâts dans leur parc et jardin, des dégâts au niveau des voitures qui sont assurées au tiers, des viticulteurs qui ont des dégâts dans leurs vignes. Et s'ils ne sont pas assurés, et bien ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer".

Les élus de ces communes vont interpeller les parlementaires pour tenter de faire évoluer la loi à ce sujet.