Mise en place du pass sanitaire européen : mode d'emploi pour voyager en UE cet été

Depuis ce jeudi 1er juillet, le pass sanitaire européen est entré en vigueur au sein de l'UE avec pour objectif de faciliter les déplacements des touristes pour l'été. Comment fonctionne ce certificat ? Quelles conditions pour l'obtenir et comme se le procurer ? France Bleu fait le point pour tout savoir avant de voyager cet été.

Qu'est-ce que le pass sanitaire européen ?

Ce "certificat numérique Covid européen", selon son nom officiel, permet d'attester qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, qu'elle a passé un test négatif ou encore qu'elle est immunisée après avoir contracté la maladie. Le pass sanitaire est à présenter aux autorités douanières et est reconnu dans les 27 pays de l'Union européenne, ainsi que la Suisse, le Liechtenstein, l'Islande, la Norvège.

Selon la Commission, tous les Etats membres devraient être en mesure ce jeudi de l'émettre ou de l'accepter. A l'exception de l'Irlande qui a été touché par des cyberattaques et pourrait prendre un peu de retard. Mercredi soir, 21 pays de l'UE s'étaient déjà connectés au portail commun du système et six autres étaient techniquement prêts.

Ce règlement a une durée de validité de douze mois à compter de ce jeudi 1er juillet.

Quels tests sont pris en compte ?

Chaque pays décidé s'il accepte les tests antigéniques rapides en plus des PCR. L'UE recommande d'accepter les deux et d'harmoniser leur durée de validité (pas plus de 72 heures avant l'arrivée pour les PCR et pas de plus de 48 heures pour les antigéniques).

Pour prouver qu'elle a été immunisée après une infection, une personne doit fournir un test PCR positif prouvant son infection. La durée de validité de cet test est fixée à un maximum de 180 jours, mais les Etats peuvent décider de la réduire. Les test sérologiques ne sont pour l'instant pas jugés suffisamment fiables pour attester de cette immunité.

Quels sont les vaccins acceptés ?

Afin d'obtenir son pass sanitaire européen en lien avec la vaccination, il faut avoir été vacciner par l'un des quatre produits autorisés au niveau de l'UE : Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson. Les Etats membres peuvent, mais sans obligation, admettre aussi les personnes vaccinées avec le russe Spoutnik V (Hongrie), ou avec des produits homologués par l'OMS (comme le chinois Sinopharm).

A noter qu'un personne est considérée comme complètement vaccinée 14 jours après l'injection de la deuxième dose pour les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, 28 jours après l'injection du vaccin à dose unique Janssen et 14 jours après la dernière injection pour les personnes ayant été infectées par le Covid-19.

Quid de la quarantaine ?

Le pass sanitaire européen est censé dispenser son titulaire d'un test supplémentaire ou d'une quarantaine à son arrivée. Mais les Etats membres peuvent toujours introduire des restrictions si la situation du pays ou de la région de provenance du voyageur se détériore. Dans ce cas, l'Etat doit informer la Commission et les autre pays si possible 48 heures avant l'introduction des restrictions.

C'est déjà le cas en Allemagne, qui a ajouté le Portugal à sa liste de pays à risque, en raison de la prédominance du variant Delta. Afin de s'assurer des restrictions spécifiques à chaque pays, les voyageurs peuvent consulter le site reopen.europa.eu.

Comment se procurer le pass sanitaire européen ?

Le pass sanitaire européen, comme le pass sanitaire français, se présente sous la forme d'un QR code. Il peut se présenter au format numérique ou format papier.

Si vous avez déjà installé l'application TousAntiCovid sur votre téléphone, que vous êtes déjà vaccinés et vous avez déjà importé votre pass sanitaire, une mise à jour est prévue ce jeudi pour vous proposer de façon de le convertir au format européen.

Mais si nous n'avez pas encore installé l'application TousAntiCovid ou que vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez stocker et présenter le pass sanitaire dans votre téléphone. Si vous réalisez un test, un SMS ou un mail vous sera envoyé et vous permettra de vous connecter à la plateforme Sidep afin de télécharger le QR code directement au format européen.

. - SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR

Pour la vaccination, il est possible de télécharger le pass sanitaire européen sur la plateforme de l'assurance maladie attestation-vaccin.ameli.fr. Libre à vous de le présenter au format PDF, de réaliser une capture d'écran du QR code ou de l'imprimer sur papier.

Si vous choisissez l'option papier, l'Assurance maladie recommande de plier les quatre feuillets afin "de ne présenter en cas de contrôle que le seul QR code de preuve", par "souci de confidentialité de vos données de santé".

Le certificat de rétablissement au format européen sera disponible sur le site Sidep.gouv.fr à compter du 5 juillet.

Que contient le pass sanitaire européen ?

Le certificat contient le nom, la date de naissance, la date de délivrance du pass, les informations sur le vaccin, le résultat de test ou le rétablissement du titulaire ainsi qu'un identifiant unique. Ces données de sont pas échangées entre pays, seule la clé permettant de vérifier l'authenticité de certificat ayant besoin d'être transmise. La détention de telles données par le pays de destination ou de transit est interdite.