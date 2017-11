UFC Que Choisir Lorraine : ce que l'on ne sait pas toujours en cas de décès

Devis, prestations obligatoires et optionnelles, aides financières : la vigilance est de mise aussi en cas de deuil. Quelques conseils avec Dominique Piller, président de l'Union régionale Lorraine de l'UFC Que Choisir.

L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir Lorraine publie en ce mois de novembre un guide sur toutes les démarches à suivre en cas de décès. Dominique Piller, président de l'Union régionale Lorraine de l'UFC, nous livre quelques conseils et quelques informations parfois méconnues.

Doit-on demander un devis ?

Non seulement, on doit le demander mais le devis est obligatoire. Chaque prestataire doit fournir un document dont la forme est réglementée et qui comprend 8 rubriques. Les prestations obligatoires doivent figurer en tête du devis, dans un encadré : il s'agit de la fourniture d'un véhicule agréé pour le transport du corps; d'un cercueil d'une épaisseur minimum de 22mm en cas d'inhumation et de 18 mm en cas de crémation avec garniture étanche et quatre poignées et une plaque d'identité; et de frais d'inhumation ou d'incinération. Les prestation optionnelles sont les soins du corps , les fleurs, les faire-part et registre de condoléances.

Arrive-t-il que des prestations optionnelles soient affichées comme obligatoires ?

Oui, il faut être attentif à la colonne "prestations courantes", qui sont obligatoires. Les autres, c'est au choix de la famille ou selon les vœux du défunt.

Pourquoi la crémation - qui représente aujourd'hui un tiers des obsèques en France - tend-elle à coûter aussi cher que l'inhumation ?

C'est le constat que nous avons fait dans une enquête, il y a un an. Les prix de la crémation sont en augmentation car la demande est de plus en plus importante et des taxes ont été ajoutées.

Existe-t-il des aides pour les obsèques qui coûtent en moyenne un peu plus de 3.000€ ?

Pour les salariés et demandeurs d'emploi, la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) verse un capital décès qui pour 2017 est de 3.415€. Il faut en faire la demande et vous bénéficiez d'un délai de 2 ans à compter de la date du décès. Des aides sont aussi possibles auprès des mutuelles ou de la caisse de retraite si le défunt était retraité.