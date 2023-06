UFC-Que Choisir de l'Yonne alerte les icaunais sur les fuites d'eau du département

En France, l'Yonne fait partie des département les plus mauvais pour les taux de fuites d'eau dans les réseaux. Alors qu'au niveau national, la moyenne s'établit à 19.9% de fuites, dans l'Yonne, c'est 29.30%, soit près d'un tiers d'eau potable perdue. Cela correspond à l'équivalent de deux fois la consommation d'eau à Auxerre.

Donc, pour alerter la population icaunaise sur ces pertes, alors que nous sommes en temps de sécheresse et de restrictions de l'usage de l'eau, l'UFC Que Choisir de l'Yonne a organisé ce mardi 27 juin, une opération de sensibilisation, notamment à Monéteau, au niveau du rond point près de l'usine Yoplait.

Pour Gérard Groux, président de l'UFC Que Choisir dans l'Yonne, l'Etat et les agences de l'eau son responsables de l'abandon des petites communes, où les fuites sont les plus "graves".

**"**Il y a des mesures qui ont quand même sérieusement changer les choses : le rôle donné aux agences de l'eau du fait de la défection, de la désertion des services de l'État. Et ça a contribué à accentuer le gap entre les grandes villes qui ont les moyens techniques, humains et financiers, et les petites communes comme le département de l'Yonne, en comptant qui, elles, n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni les moyens techniques ayant été abandonnés par les services de l'État. Et il n'est pas étonnant que notre département soit un des dix plus fuyards, si j'ose dire, du pays. Parce que nous avons beaucoup de communes rurales qui sont les plus affectées par ces problèmes" explique-t-il.

Avant d'ajouter que c'est l'agence de l'eau de l'Yonne qui doit être en première ligne pour réduire ces pertes d'eau. "L'Agence de l'eau chez nous, si elle pouvait déjà réviser ses financements en finançant un peu moins les grandes agglomérations et un peu plus les petits, c'est déjà un premier point. Mais je pense aussi qu'il faut quelque chose au niveau de l'assistance technique et de l'expertise. Parce que pour beaucoup de nos communes, surveiller les fuites sur un réseau, c'est tâche impossible. Donc clairement, on ne dénonce pas les communes. En fait, tout le monde est concerné. Tout le monde est sur le même bateau, si j'ose dire", conclut-il.

UFC Que Choisir estime qu'il faudrait entre deux et trois milliards d'euros par an pour pouvoir réduire les pertes d'eau, alors que l'Etat a de son côté prévu de débloquer une enveloppe de 180 millions d'euros.