Ugutz Robles-Arangiz Bernaola s'en est allé, le monde culturel basque est en deuil

Le Pays basque, qui pendant des années a tant ri grâce à Ugutz, pleure son départ depuis ce jeudi matin. Né en 1939, à l'hôpital de la Roseraie à Bidart, alors géré par le gouvernement basque en exil, Ugutz était le fils de Maria Luisa Bernaola, originaire de la vallée biscayenne d'Arratia et de Manu Robles-Arangiz, député du Parti Nationaliste Basque et fondateur du syndicat ELA. Comme ses dix frères et soeurs, tous artistes, Ugutz aura vécu entre Bilbao et Briscous où la famille s'installa à la ferme Leku Eder.

Dans la famille Robles-Arangiz, les soeurs ainées formaient le quatuor Ainarak et les frères le groupe Soroak © Radio France - FranckDolosor

Avec ses frères Alatz, Irkus et Iker, et leur ami Txabi Villaverde, à la fin des années cinquante, en pleine répression franquiste, Ugutz participe à la renaissance de la chanson basque avec Soroak, un quatuor qui pour la première fois mêle la langue basque à la guitare en passant des chants traditionnels aux reprises internationales traduites en euskara. Le mouvement Enbata qualifiera d'hérétiques les pionniers qui pourtant ont ouvert la voie à d'autres précurseurs comme Mixel Labéguérie.

Ikusten - Soroak Copier

Depuis les années 70, Ugutz a parcouru l'ensemble des sept provinces du Pays basque avec ses tours de chants et de contes. Acteur et présentateur à la télévision basque, il a été à la tête de plusieurs restaurants, notamment à Bilbao, Bayonne et Briscous, Ama Lur, près de la maison familiale où sont nés les deux derniers membres de la fratrie : Iker et Estitxu. Surnommée le rossignol de Briscous, c'est avec Estitxu qu'il anime de nombreuses soirées à Ama Lur.

Estitxu et Ugutz en 1982, pendant les belles années du restaurant Ama Lur à Briscous © Radio France - Franck Dolosor

Ugutz entouré de ses proches et des élus de Bayonne lors de l'inauguration de la rue Estitxu située près de la clinique Belharra le 8 mars 2017 © Radio France - Franck Dolosor

Avec son humour incomparable, témoin des grands chambardements du vingtième siècle, Ugutz Robles-Arangiz ne manquait jamais une occasion pour défendre l'euskara et l'unité du Pays basque.

En mai 2017, Ugutz participe avec ses frères Irkus, Iker et Alatz au tournage du documentaire Estitxu, devant la maison familiale à Briscous-Beskoitze © Radio France - Franck Dolosor

Ugutz Robles-Arangiz Bernaolaren ehorzketak maiatzaren 17an eginen dira Hazparneko elizan, 15:30. Euskal Herriak ez du berehala ahantziko Soroak laukotea, umore oneko plaza gizona, antzerkilaria eta telebistako aurkezlea. Ugutz abertzale eta euskaltzale sutsua izan zen, eta bizi osoa kantua, irria, euskara eta Euskal Herriaren inguruko baloreeri lotua iragan du.

Burasoak erbestean zirenez frankistengatik, Bidarten sortu zen 1939an Eusko Jaurlaritzaren esku zen La Roseraie ospitalean. Berrogoita hamarreko hamarkadaren hondarrean, euskal kantua berritu zuen gitarra eta euskara lotuz Soroak laukotearekin. Soroak taldeak hasi zuen bidea hartu eta zabaldu zuen geroago Mixel Labéguériek.

Denbora luzean, ostalerra izan zen Bilbon, eta bereziki, Ama Lurren Beskoitzen, Leku Eder familiaren baserriaren ondoan. Biziki ospetsua bilakatu zen jatetxean Estitxu eta Gizane arrebekin kantatu zuen maiz publikoaren gozamenerako.

Ugutz Euskal Telebistan Loli Astoreka aktorea eta Kike Amonarriz hizkuntzalaria eta aurkezlearekin © Radio France - Franck Dolosor