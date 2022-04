Ukraine : A 17 ans, l'ado rennais profite des vacances pour aller aider les réfugiés à la frontière polonaise

Hugo et son père partent pour la frontière polonaise ce dimanche, ils posent avec deux bénévoles de All Behind Ukraine

"Je ne pouvais pas regarder les images de reportage et ne rien faire" explique Hugo Chartin. Ce jeune lycéen de 17 ans va profiter des vacances scolaires de printemps qui débutent ce week-end en Bretagne, pour accompagner son père. Ils partent tous les deux ce dimanche 10 avril, jusqu'à la frontière ukrainienne, à Médika en Pologne. Leur démarche s'inscrit dans celle des convois de la solidarité.

Nous allons surtout aider les réfugiés à porter leurs valises" - Hugo

Hugo Chartin et son père vont charger leur véhicule de matériel pour les réfugiés. "Nous allons embarquer autant de choses que nous pouvons, sur les points de collecte des convois de la solidarité à Saint-Malo, et Saint-Briac notamment" explique le père, chef d'entreprise. C'est dans l'un des véhicules utilitaires de sa société qu'ils vont réaliser les quelques 25.00 kms vers la Pologne. Sur-place, ils resteront quelques jours "nous avons compris qu'ils n'avaient plus forcément besoin d'aide alimentaire, mais surtout d'un coup de main pour porter leurs valises, et tout ce qu'ils ont emporté en quittant leur logement" explique Hugo. "Nous ferons les mules. Nous avons prévu d'emporter deux diables pour porter les colis" ajoute le père de famille.

Un micro, un drone et des appareils photo pour témoigner de la situation sur place

Dans le camion, Hugo emmène aussi ses appareils photos, un drone et un micro, le lycéen en classe cinéma espère collecter des témoignages. Il veut aller à la rencontre des ukrainiens de son âge "nous avons les mêmes héros, les mêmes habitudes sur internet. Je vais échanger autour de ce qui nous rapproche, et ce qui nous différencie. Comme nous avons le même âge, ils oseront peut-être plus facilement se confier" espère le lycée. Mais Hugo, même s'il parle bien anglais sait que le dialogue ne sera pas simple "certains vont peut-être pleurer ou ne pas vouloir parler".

Nous avons un itinéraire, ensuite, on verra...

Le père et le fils partent ce dimanche depuis Rennes "nous avons un itinéraire précis, mais ensuite, combien de temps nous resterons là bas, et pour y faire quoi, on ne le sait pas précisement. On verra et on vous racontera au retour" explique le père de famille. Au retour Hugo et Nicolas retrouveront leur famille à Rennes, mais aussi la jeune femme ukrainienne et ses deux enfants de 7 ans et deux mois à qui ils ont prêté depuis quelques jours, un studio dans le pays de Saint Malo.