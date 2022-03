Ukraine : A Betton, la Protection Civile centralise les dons de toute l'Ille-et-Vilaine

Des petites mains de tous les côtés, pour décharger le ballet incessant des camionnettes chargées, en provenance de toute l'Ille-et-Vilaine. A l'entrepôt prêté à la Protection Civile, à Betton, c'est l'effervescence depuis une semaine. Chaque jour, les dons affluent, récoltés en partenariat avec l'Association des maires de France dans les différentes mairies du département. Charge aux bénévoles de trier. Deux camions sont déjà partis pour la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

Sur 2400 mètres carrés, les colis sont séparés en fonction du type de dons. "On essaye déjà de faire un pré-tri, hygiène, secours ou logistique", raconte Louis, le responsable de la logistique sur le projet Ukraine en Ille-et-Vilaine. "On ouvre ensuite et on dispatche : les dentifrices avec les dentifrices, le gel douche avec le gel douche... On a un carton de désinfectant", un carton de compresses... "

Les bénévoles se relaient pour trier tous les dons. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Besoin en sacs de couchage, couvertures

"Lorsque l'on a lancé l'appel à nos 250 membres en Ille-et-Vilaine, tout le monde a répondu présent. A Betton, vous avez donc toujours, en moyenne une dizaine de personnes, fractionnée en deux, une partie qui réceptionne les appels et qui organise le transport et une partie qui s'occupe de la logistique", ajoute de son côté Jean-Claude Berthelot, vice président de la Protection Civile dans le département, invité de France Bleu Armorique ce lundi matin.

Depuis une semaine, l'entrepôt s'est changé en véritable fourmilière. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Aujourd'hui, l'association n'a plus besoin de vêtements, puisque les stocks sont largement suffisants, mais cherche à collecter par exemple des sacs de couchage, les couvertures, "notamment les couvertures de survie", qui ne prennent pas beaucoup de place. Les besoins en manutention sont aussi importants, par exemple en transpalettes. L'association recherche aussi des camions : "Avec la crise économique en ce moment, ce n'est pas facile. On a les chauffeurs, beaucoup de gens se proposent, mais ce qui nous manque ce sont les poids-lourds", détaille Louis.

Les besoins en sacs de couchage sont importants © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour les bretons qui souhaiteraient s'engager aux côtés de la Protection Civile peuvent contacter l'adresse mail suivante, en précisant les disponibilités : solidarité-ukraine@adpc35.org