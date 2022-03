Des opérations de solidarité au peuple ukrainien fleurissent un peu partout en Bretagne. A Rennes, l'association All Behind Ukraine, créée le jeudi 24 février, au premier jour de l'invasion russe en Ukraine, centralise les dons pour les réfugiés dans des locaux prêtés par la Ville.

Ukraine : départ d'un premier convoi de dons collectés par l'association rennaise All Behind Ukraine

La collecte de dons s'organise à Rennes dans les locaux mis à disposition de l'association All Behind Ukraine

À peine ouverts au stade de l'Ecluse du Comte dans le quartier de Cleunay, les locaux mis à disposition de l'association All Behind Ukraine par la Ville de Rennes ont été pris d'assaut par les donateurs. Créée jeudi dernier par quatre Rennais, l'association croule sous les appels et les messages. "Nous sommes en lien avec des communes, des collectivités, d'autres départements qui viennent vers nous. On a rencontré une partie des bénévoles mardi soir. On était près de 50 sans compter ceux qui nous ont contacté depuis. Aujourd'hui plus d'une soixantaine de gens proposent leur aide sans compter toutes les personnes qui viennent apporter des dons et qui veulent aider aussi à leur façon. C'est vraiment une aventure extraordinaire et une mobilisation extraordinaire pour une situation extraordinaire", explique Mélanie Saïm, cofondatrice de All Behind Ukraine.

Un premier convoi vendredi

Vêtements, nourriture, médicaments, produits d'hygiène s'entassent au fur et à mesure dans les locaux prêtés par la Ville mais il y a des besoins encore plus importants que d'autres. "Là, nous avons besoin en urgence de lait en poudre pour bébés, de couches, de piles, de lampes torches, de petites radios pour pour qu'ils puissent quand même rester connectés. Ce serait super d'avoir ça pour le premier convoi " explique Audrey Bolembwa, elle aussi à l'origine de l'association.

Elle a tout de suite répondu à l'appel d'Admir Figaldo, le premier à avoir lancé l'idée de All Behind Ukraine le jeudi 24 février, jour de l'invasion russe en Ukraine. Sans cesse au téléphone, il organise le départ des premiers camions remplis de dons. L'idée, c'est qu'ils arrivent le plus vite possible en Pologne. Le premier partira dès ce vendredi pour Paris en partenariat avec la protection civile. D'autres sont déjà prévus dimanche et mardi prochains.

Audrey Bolembwa et Mélanie Saïm, cofondatrices de All Behind Ukraine se mobilisent depuis une semaine © Radio France - Fanny Beaurel

Je ne peux pas ne rien faire

Christine arrive au stade de l'Ecluse du Comte les bras chargés de sacs de vêtements pour bébés. "Ça fait mal au cœur de voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir tous ces gens qui ont tout perdu et moi, je ne peux pas ne rien faire". Chantal, elle aussi, a besoin d'être utile. Comme des dizaines d'autres Rennais, elle s'est donc engagée comme bénévole auprès de l'association dès le premier jour, jeudi dernier : "Ça me touche. Je pense que si ça nous arrivait ici en France, on serait content de trouver une certaine solidarité."

L'Association récupère vos dons chaque jour même le week-end de 9 heures à 20 heures au stade de l'Ecluse du Comte, 22 rue Jules Vallès à Rennes. Vous pouvez contacter All Behind Ukraine au 06 65 26 25 70 ou au 06 40 91 55 14.

