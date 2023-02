Ukraine : des bénévoles mosellans fabriquent des bougies de tranchées pour envoyer sur le front et aux civils

Depuis bientôt un an, les bénévoles de l'association Echange Lorraine Ukraine s'activent chaque jour pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine . Ils récoltent des dons, des vêtements, du matériel médical pour les envoyer en Ukraine... Et depuis quelques semaines, des bougies de tranchées !

Lumière et chaleur

Le principe est simple. "On prend une boite de conserve. On y glisse du carton ondulé puis on fait couler de la cire à l'intérieur. Une fois allumé, ça brûle pendant des heures" explique Fabienne, l'une de ses bénévoles à Metz. Ces petits braseros sont ensuite expédiés grâce à l'association SolidarCatt' basée à Cattenom. "Ils s'en servent à la fois pour se chauffer et s'éclairer. Sur le front ou dans les caves et les logements où il n'y a ni chauffage ni électricité." Les bombardements russes ont en effet gravement impacté les infrastructures énergétiques du pays.

Cierges récupérés dans les églises

C'est un autre membre de l'association, nommé Jean-Claude, qui a eu l'idée de confectionner ces bougies, d'abord chez lui, puis avec l'aide des autres bénévoles dans leur local du quartier de la Patrotte à Metz. "Au début c'était artisanal, maintenant c'est presque industriel" sourit un autre membre, Jean-Paul qui précise que les bougies sont récupérées auprès des paroisses, des curés, des conseils de fabriques… "Des anciennes bougies, des cierges pascals de l'année d'avant, les fins de cierges de la Cathédrale…"

Une manière totalement assumée de soutenir l'effort de guerre des Ukrainiens. "On les aide partout où on le peut. L'objectif, c'est d'aider les Ukrainiens. Qu'ils soient réfugiés ici, ou encore là-bas."