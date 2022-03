Ukraine : des élèves du lycée pro de Château-Gontier-sur-Mayenne organisent une collecte humanitaire

À l'entrée de la galerie marchande Leclerc de Château-Gontier-sur-Mayenne, les étudiantes distribuent aux clients du supermarché une liste des produits qu'elles récoltent. "On a besoin de nourriture pour bébé, de produits d'hygiène, de protections hygiéniques, de pansements et de couvertures et duvets", détaillent-elles. Ce jeudi 17 mars, ces élèves en CAP vente participent à une collecte humanitaire en partenariat avec la Croix rouge à destination de réfugiés ukrainiens, principalement des femmes avec enfants, recueillis à l'orphelinat de Rabka en Pologne, ville avec laquelle Château-Gontier-sur-Mayenne est jumelée.

"C'est incroyable"

"Beaucoup de nos camarades s'attendaient à voir zéro dans les chariots et au final, on se retrouve avec un chariot plein, voire deux. Donc, c'est quand même pas mal. Les gens sont très solidaires, c'est incroyable", se félicite Morgane, l'une des élèves. Elle est accompagnée d'une de ses professeurs, Madame Poirier, formatrice en vente au CFA de Château-Gontier-sur-Mayenne. "C'est aussi une mise en pratique de ce que les élèves apprennent pendant leur formation, comme mettre en valeur notre stand pour rendre attractive notre opération et échanger avec les clients."

Les clients justement ne désemplissent pas autour de la table des étudiantes, installée à la sortie des caisses. Alain dépose plusieurs produits hygiéniques, des savons, des brosses à dents et des tubes de dentifrice. "Je suis venu faire mes courses et puis j'ai vu la liste des produits demandés sous les yeux, donc j'en ai profité, explique Alain. C'est une façon de leur venir en aide et le plus rapidement possible."

La collecte humanitaire a permis à la mi-journée de récolter six chariots de produits. © Radio France - Selma Riche

Sylvain a déposé de la compote. "C'est tout ce que je peux me permettre de donner avec mon budget, mais c'est important de pouvoir aider même si ce n'est pas grand chose. C'est une petite part pour venir en aide aux personnes victimes de la guerre en Ukraine." Depuis le début du conflit, trois millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Les dons récoltés par cette collecte seront distribués par la Croix rouge aux réfugiés accueillis à l'orphelinat de Rabka en Pologne, ville jumelée avec Château-Gontier-sur-Mayenne. Pour déposer des dons au lycée professionnel Pierre et Maire Curie, rendez-vous à l'accueil de 9h à 12h, puis de 13h30 à 17h.