Deux chauffeurs de Dordogne apportent une partie des dons vers l'Ukraine

"J'ai tout de suite dit oui" déclare Sébastien. Le chauffeur des transports Mérillou situé à Savignac-Lédrier est arrivé à vide dans le parc départemental à Marsac avec son camion blanc de 44 tonnes pour repartir ce lundi après-midi direction la Pologne, en passant par l'Allemagne. Sébastien Penchaud transporte habituellement des gravats dans le secteur de Thiviers, rien à voir avec ce chargement de dentifrice, de couches ou encore de désinfectant et de piles. Il rentre tous les soirs mais cette semaine il va la passer dans le camion et dans la couchette pour la bonne cause.

Une carrière dans l'armée avant de devenir chauffeur

Le chauffeur a tout de suite accepté cette mission avant d'en parler avec sa famille. Il est chauffeur depuis cinq ans. Avant, il était dans l'armée pendant près de 20 ans et il a participé à de nombreux convois humanitaires. Il part avec son patron pour un voyage de plusieurs jours. Ils prévoient d'arriver mardi soir ou mercredi matin et de revenir vendredi en Dordogne. "On ne sait pas ce que l'on va trouver là bas" explique Sébastien "à l'arrivée, on aura peut-être pas de matériel pour décharger mais on sait qu'on va aider et ça c'est déjà bien".

Ils vont parcourir 2.200 kilomètres aller jusqu'à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine © Radio France - Charlotte Jousserand

33 palettes expédiées

33 palettes sont rangées dans un petit hangar, il faut maintenant les faire rentrer dans le poids-lourd. "On a pris des palettes européennes, comme ça on peut faire des rangées de trois pour pouvoir en rentrer le plus possible" explique Fabrice Lacroix, il travaille au service magasin du conseil départemental. Depuis plus d'une semaine, les agents préparent l'arrivée d'une partie des dons de Dordogne. Le tri a été fait par les bénévoles de la Protection civile et ils ont constitué les palettes.

Le camion de 44 tonnes transporte des produits d'hygiène, du matériel de secours mais aussi des lampes torches et des piles © Radio France - Charlotte Jousserand

Un voyage via l'Allemagne et la République Tchèque

Sur ces palettes emballées, on peut lire hygiène, secours ou logistique écrit en français ou en alphabet cyrillique. A l'aide d'un transpalette, elles sont montées dans le camion, puis Sébastien les range, aidé par Cédric agent en charge de la mécanique au département. Parfois, Sébastien, ancien talonneur de rugby est obligé de jouer de l'épaule pour faire rentrer la palette au milieu de la rangée. Il faut environ 1h30 pour charger le camion qui part pour la Pologne. Depuis l'arrivée des dons au parc départemental, le jeudi 10 mars dernier, 70 palettes sont partis de Dordogne via des ONG comme la Protection civile ou encore le Secours Populaire.