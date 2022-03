Les petites filles arrivées d'Ukraine accueillies au centre de loisirs à la Roche-Chalais

Les petites filles arrivent avec leurs mamans au centre de loisirs de la Roche-Chalais ce mercredi matin. Elles ont fui la guerre en Ukraine et depuis le 28 février dernier elles sont accueillies dans ce village de Dordogne. Les deux plus petites, Mylania et Alyssa ont des tresses avec des chouchous roses ou bleus, assorties à leurs tenues.

Les petits filles sont intégrés à des groupes en fonction de leur âge. Elles ont 6,7 et 12 ans. © Radio France - Charlotte Jousserand

"On fait des gestes"

En arrivant dans le centre de loisirs, les petites filles filent vers la petite table, les feuilles blanches et le pot à crayons. Autour d'elles, d'autres enfants dessinent. Ici, le feutre est international et on se comprend comme on peut. "On fait des gestes ou alors on écrit notre question sur une feuille et ensuite on demande pour traduire sur le téléphone" explique Jeanne.

L'équipe du centre de loisirs a préparé des petites images pour faciliter les échanges. Les petites cartes imagées sont posées à l'entrée.

"Welcome"

Dans la salle des "grands", Kimberley, Anaïs et Djamelia préparent une pancarte avec des paillettes et des petits dessins. "Hello Sophia, Welcome" ont écrit les petites-filles. Sophia s'approche, sourit timidement derrière son masque. Lorsqu'elle aperçoit Anaïs qu'elle a déjà rencontré, son village s'illumine et les deux petites filles se prennent dans les bras.

Rencontrer d'autres enfants pour apprendre la langue et jouer

Dans l'entrée, les deux mamans ont toujours dans la main leur téléphone portable pour rester en contact avec leur maris restés sur place pour combattre. Olga a raconté qu'aujourd'hui le moral était meilleur car sa grand-mère est arrivée à la Roche-Chalais après un long périple depuis la Pologne. Son cousin et le mari de sa tante qui les accueillent à la Roche-Chalais sont partis la chercher à la frontière. Pour la jeune maman, c'est important de voir sa fille avec d'autres enfants "il faut que les enfants apprennent la langue et pour la comprendre, ils doivent être avec d'autres enfants et avec d'autres gens".

Les petites filles sont restées toute la journée avec les autres enfants de la Roche-Chalais. © Radio France - Charlotte Jousserand

La mairie de la Roche-Chalais a pris contact avec l'Education nationale pour préparer l'arrivée des enfants ukrainiens à l'école. Elle a également décidé de rénover en urgence une maison qui appartient à la commune pour accueillir une famille. Elle devrait être prêt d'ici quelques semaines explique le maire, Jean-Michel Sautreau.