Ukraine : "Je vois le ciel sans bombes", le soulagement pour ces réfugiés arrivés à Alizay

"Les voilà, ils arrivent !" Dans une petite rue sur les hauteurs d'Alizay, c'est l'effervescence. Il est presque midi et demi quand deux minibus se garent en plein milieu de la chaussée. À leur bord, six femmes et deux enfants âgés de quatre ans et demi et de dix ans, pas mécontents d'arriver en France après un long périple à travers l'Europe. Quatre chauffeurs, Dominique et son fils Louis, Billy et Cheelen, se sont relayés pendant plus de deux jours et demi pour aller les chercher en Pologne, à Cracovie.

Les yeux de Snizhana, originaire de Kropyvnytskyï, ville de 225.000 habitants dans le centre de l'Ukraine, pétillent : "Je suis très reconnaissante que les gens d'ici aient fait des choses comme ça" dit-elle dans un français très fluide. Elle sera accueillie à Val-de-Reuil avec Dima, son petit garçon de quatre ans et demi.

Le voyage a été long, très long, "je vais me reposer" souffle la jeune femme de 27 ans, très contente d'arriver en France :

Je vois le ciel sans bombes et c'est une raison d'être très contente - Snizhana

Un comité d'accueil chaleureux

George, Roumain installé en France depuis dix ans, est venu exprès de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) pour accueillir Victoria, venue avec sa fille Lisa et une collègue. "Je les ai rencontrées en 2020 dans un festival de danse à Lviv (Ukraine)" explique-t-il :

Je suis très content de les voir et aussi de pouvoir partager ma maison avec elles. C'est le devoir de chacun d'entre nous d'ouvrir le cœur et les maisons- George Stoica

Les deux femmes et la petite fille prennent la route avec George, direction l'Île-de-France, avant certainement une virée le week-end prochain dans l'Orne, près de l'Aigle, où le jeune homme a racheté une ferme dans l'intention de s'y installer.

Valérie Béton et son mari Dominique, à l'initiative du convoi, n'hébergeront pas d'Ukrainiens chez eux, "mais ce n'est pas grave, ce n'était pas ça l'essentiel" dit-elle, "l'essentiel, c'était de ramener du monde à leur famille et ça, c'est fait". Deux familles restent dans l'Eure et une autre part dans la région parisienne.

L'inquiétude pour ceux restés en Ukraine

Traits tirés, Katerina le dit, "c'est formidable tout ce que les gens font ici pour nous" mais elle ne peut s'empêcher de penser à ses proches, en Ukraine : "Nous sommes très angoissés pour eux" raconte-t-elle et de détailler que dans la journée de lundi, les alarmes ont retenti cinq fois dans sa ville, Kryvyï Rih, qui est aussi celle de Volodymyr Zelensky, le président de la République d'Ukraine. Même sentiment pour Snizhana : "Je pense à ma famille, on ne sait pas ce qui se passe en Ukraine parce qu'on était sur la route. Il faut appeler tout le monde et dire que nous sommes ok ici".

5.000 réfugiés sont pour l'heure arrivés en France et déjà deux millions d'Ukrainiens ont fui leur pays.