Alors que Kiev revendique des avancées dans l'est et le sud de l'Ukraine, Emmanuel Macron s'est entretenu ce samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de la situation "très préoccupante" de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Ukraine : Kiev avance à l'est, un nouvel appel entre Macron et Zelensky à propos de la centrale de Zaporijjia

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus pour évoquer la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

C'est une nouvelle étape dans la récente contre-offensive éclair de Kiev qui lui a permis de reprendre des pans entiers de territoire. L'Ukraine revendique ce samedi des avancées dans l'est du pays. Les forces ukrainiennes ont annoncé être entrées dans la ville de Koupiansk, qui se trouve sur des routes d'approvisionnement de l'armée russe. Moscou annonce de son côté retirer des troupes de cette zone pour "renforcer" plus au sud la région séparatiste prorusse de Donetsk.

"Les forces ukrainiennes avancent dans l'est de l'Ukraine, libérant plus de villes et de villages. Leur courage additionné au soutien militaire occidental donne des résultats surprenants", a résumé le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, sur les réseaux sociaux. "Il est crucial d'envoyer des armes à l'Ukraine. Infliger une défaite à la Russie sur le champ de bataille signifie gagner la paix en Ukraine", a-t-il ajouté.

Cette nouvelle avancée de Kiev au sud de Kharkiv pourrait affecter d'une manière significative la capacité de la Russie à ravitailler et à apporter un soutien logistique efficace à ses positions sur le front de l'est. La veille, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait aussi annoncé que ses forces avaient repris 30 localités dans cette région frontalière de la Russie.

Moscou "regroupe" des forces près de Donetsk

Le ministère russe de la Défense a ensuite annoncé avoir "retiré" ses forces présentes "dans les régions de Balakliïa et d'Izioum", afin de "renforcer les efforts" plus au sud, autour de Donetsk, l'une des capitales des séparatistes prorusses. Une région où la situation est "difficile", a commenté samedi son dirigeant séparatiste prorusse, Denis Pouchiline.

Les Ukrainiens ont aussi affirmé progresser dans le sud du pays. "Nos soldats avancent sur les lignes de front dans le sud dans plusieurs zones allant de deux à plusieurs dizaines de kilomètres", a déclaré à des médias locaux la porte-parole du commandement militaire du sud de l'Ukraine, Natalia Goumeniouk, sans plus de détails.

Dans le nord-est, près de Kharkiv, les forces russes avaient annoncé vendredi avoir envoyé des renforts face à la contre-offensive réussie de Kiev.

Un nouvel appel entre Macron et Zelensky

Ce samedi, le président Emmanuel Macron a de nouveau échangé par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à propos de la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, a indiqué l'Elysée. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky s'étaient déjà entretenus lundi à ce sujet.

Les deux présidents "sont revenus sur la situation autour de la centrale de Zaporijjia, qui demeure très préoccupante. Ils ont marqué leur soutien au travail de l'Agence internationale de l'énergie atomique", souligne la présidence française. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky "partagent la même exigence d'un retrait des forces russes de la zone pour garantir la sécurité et sûreté des installations nucléaires", indique l'Elysée.

Le chef de l'Etat français a aussi "interrogé le président Zelensky sur les développements du conflit sur le terrain, et sur les besoins de l'Ukraine auxquels la France pourrait contribuer à répondre", ajoute l'Elysée, alors que les Etats-Unis ont déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars pour Kiev et des pays de la région.