Ukraine : l'appel aux dons d'une fondation au Pays Basque et dans les Landes

La Fondation Misja Medyczna (Mission médicale en polonais) œuvre depuis 11 ans en Ukraine et en Pologne. Depuis le 24 février 2022 et la décision de Vladimir Poutine de déclarer la guerre à l'Ukraine , le travail de la fondation est d'autant plus important. Elle dispose d'une antenne au Pays Basque et dans les Landes. "Je collecte tous les médicaments", précise sa responsable Eva Dzieduszycki, m édicaments mais également pansements, orthèses, "tout ce qui peut servir à soigner !"

ⓘ Publicité

"Au départ, l'élan de solidarité était fantastique" - Eva Dzieduszycki

"On a tous des tonnes de médicaments chez nous dont on ne sait que faire !" explique la responsable locale de la Fondation. Ce sont tous ces comprimés inutilisés qu'Eva Dzieduszycki récupère pour les emmener en Ukraine. "Au départ, l'élan de solidarité a été fantastique ! Ça s'est tassé après" regrette la bénévole. "Avec le premier anniversaire de la guerre, il y a eu de nouveau du mouvement et c'est par vague comme ça."

Convois humanitaires

En un an, l'antenne locale de la fondation a organisé ou accompagné neuf convois de médicaments jusqu'en Ukraine. Elle prépare une dixième expédition pour la mi-juin. Elle s'est rapprochée de la Communauté d'agglomération Pays Basque pour organiser plus de points de collecte, notamment dans les mairies pour être au plus près des gens. Elle lance également un appel aux dons pour pouvoir financer un fourgon. "Jusqu'à maintenant, c'est une association qui nous prêtait une camionnette. Mais elle est en panne !" explique Eva Dzieduszycki qui recherche donc un véhicule de 20 m3, type minibus de neuf places.

Tous les médicaments sont triés et rangés par catégorie avant d'être expédiés en Ukraine © Radio France - Oihana Larzabal

Points de collecte au Pays Basque :

Mairie de Saint-Etienne-de-Baïgorry

Mairie de Jatxou

Pépinière INDAR à Saint-Palais

Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne

Points de collecte dans les Landes :

Mairie de Saint-Pierre-du-Mont

Mairie de Grenade-sur-Adour

Club de rugby de Biscarrosse

Les molécules de chaque médicament doivent être indiquées et listées par carton pour pouvoir passer la frontière Ukrainienne © Radio France - Oihana Larzabal

Si vous souhaitez donner vos médicaments inutilisés, faire un don, ou organiser un nouveau point de collecte, vous pouvez contacter Eva Dzieduszycki au 06.16.42.24.25.