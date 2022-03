Ukraine : l'inquiétude des familles d'accueil d'orphelins de l'association Nadiya Soleil dans le Cambrésis

Depuis plus de 15 ans l'association accueille tous les étés et les hivers des enfants orphelins ukrainiens dans des familles de la région. A Estourmel et à Neuville Saint-Rémi ceux qui se présentent comme les parents de coeur vivent dans l'angoisse depuis presque une semaine.

Depuis une semaine à Estourmel, Marjorie ne dort pas beaucoup, quelques heures par nuit, le reste elle est scotchée aux chaines d'infos en continu, aux alertes des médias sur la guerre en Ukraine, où vit Alina, dans un village entre Kiev et Kharkiv.

Depuis 12 ans, elle reçoit deux fois par an plusieurs mois la jeune orpheline qui vient de fêter ses 18 ans, et qui apparaît dans de nombreux albums de famille, Marjorie la considère comme sa fille.

Depuis 3 semaines elle s'inquiétait de la situation en Ukraine et voulait faire revenir Alina, mais la guerre a éclaté, et Alina est bloquée dans son village, dans la maison de sa très grande famille d'accueil dont 6 enfants les plus jeunes sont partis pour la Pologne.

Les autres restent dans le couloir de la maison à regarder passer les chars et à entendre les bombardements. Pour le moment impossible de partir selon Marjorie qui était prête à partir la récupérer. Il n' pas de bus, ni de train à destination de la Pologne dans ce secteur

Pas de retour possible, et nous on est loin, impuissants, et puis on pleure

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Une collecte de médicaments et de matériel médical lancée dans le Cambrésis

Alors pour "changer les idées" à la jeune fille, Marjorie envoie régulièrement des vidéos de la famille, de l'extérieur à Alina, et puis l'infirmière a lancé une collecte de médicaments et de matériel médical dans le Cambrésis. Ils partiront ce jeudi depuis Lille.

En tant que maman j'essaie de protéger mes filles, mais là bas je peux rien faire pour elle, donc j'essaie de mener une action pour aider son pays

Son aînée Pauline qui se sent aussi impuissante l'aide dans sa collecte en attendant le retour de sa sœur de cœur.

A quelques kilomètres de là à Neuville Saint Rémi, même angoisse pour Gilbert et Françoise. Le premier reçoit régulièrement des nouvelles de Kola, 22 ans qui l'appelle "papa". Ça fait une dizaine d'années qui le jeune vient en France tous les ans.

Aujourd'hui il assure que ça va, mais les combats se rapprochent explique le nordiste. Pour le moment, il n'a pas pris les armes, mais il pourrait bientôt le faire s'inquiète Gilbert qui comprendrait quand même sa volonté de "défendre son pays".

Des difficultés à joindre tous les enfants rencontrés pendant des années par l'association

Sa compagne Françoise, créatrice et ancienne présidente de Nadiya Soleil a elle vu une jeune femme devenue enseignante qui pose sur les réseaux sociaux avec une kalachnikov

Quand on voit une jeune de 23 ans, mais qu'on a connu petite une arme à la main, je peux vous assurer que c'est glacial ! On n'est pas fait pour porter des armes. C'est la paix et l'amour qui doivent régner

Françoise qui est très inquiète pour toutes ces enfants rencontrés pendant des années et dont elle n'arrive pas forcément à avoir de nouvelles et puis ceux qui sont devenus ses amis, des personnes âgées qui l'ont accueilli "comme une reine" à l'époque et qui sont aujourd'hui coincées dans des bunkers de Kiev _"ça m'est particulièrement difficile"_explique celle qui a accueilli une orpheline très longtemps avant qu'elle ne décide de s'installer en France où elle a fondé une famille.

Le couple se dit prêt à recevoir des jeunes qui auraient réussi à fuir leur pays. La fédération Echanges France Ukraine est en train de recenser toutes les familles d’accueil volontaires pour faire la même chose.

Si vous voulez donner un coup de main à l'association, vous pouvez appeler le 06.84.07.40.11 ou le 06.85.22.24.15