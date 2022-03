Ukraine : la préfecture du Pas-de-Calais lance un appel aux élus pour organiser l'accueil des réfugiés

"Répondre au mieux à la demande d'accueil des réfugiés ukrainiens", tel est l'objectif annoncé aux élus par la préfecture du Pas-de-Calais ce jeudi. Louis Le Franc, le préfet, leur a adressé une lettre afin d'organiser la prise en charge des ressortissants ukrainiens dans le département.

"Une meilleure visibilité sur l'offre d'hébergement"

Ce jeudi après-midi, les élus du Pas-de-Calais étaient invités à une réunion en visioconférence par la préfecture. Les collectivités souhaitant participer à l'accueil et l'hébergement des Ukrainiens doivent se manifester auprès de la préfecture.

Le but est de mettre en place "une meilleure visibilité sur l'offre d'hébergement et l'accueil dans le département, et ainsi de s'organiser et répondre au mieux à la demande d'accueil des Ukrainiens déplacés."

Un consulat à Calais

Depuis le début de la semaine, plusieurs dizaines d'Ukrainiens sont arrivés à Calais. Ils souhaitent atteindre l'Angleterre. Actuellement, les démarches pour obtenir un visa temporaire sont très lentes.

Un officier du Home-Office devrait bientôt être installé à Calais afin de faciliter leurs demandes. Il s'agira "d'une sorte de consulat" d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin interrogé sur France Inter ce jeudi matin.

Deux familles ukrainiennes ont pu rejoindre l'Angleterre ce jeudi après avoir attendu quatre jours dans une auberge de jeunesse à Calais.