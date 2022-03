Ukraine : la protection civile du Loiret lance un appel aux dons avant le départ d'un convoi humanitaire

La mobilisation de la Protection civile en faveur du peuple Ukrainien s'organise depuis le Loiret. Un convoi humanitaire partira de la base loirétaine de l'association ce samedi, en direction de la Pologne, où des dizaines de milliers d'Ukrainiens se sont réunis pour fuir la guerre dans leur pays. Six membres de la protection civile du Loiret feront partie de ce convoi, avec une quinzaine d'autres bénévoles venus d'autres départements. La mission devrait durer au minimum une semaine en Pologne.

Un appel aux dons dans le Loiret

Avant le départ de ce convoi, du matériel logistique, médical et de première nécessité est en train d'être acheminé des quatre coins de la France, notamment sur la base loirétaine de l'association. La branche loirétaine de la Protection civile lance donc un appel aux dons, financiers ou matériels. Les dons d'argent pourront se faire directement sur le site de l'association. Les dons de matériel et produits de première nécessité peuvent se faire directement sur la base loirétaine de Saint-Cyr-en-Val, rue Gautray.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La protection civile cherche à récolter du matériel logistique (lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements, rallonges, générateurs...) pour accueillir les réfugiés, des produits d'hygiène (gels douche, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternisé, médicaments non périmés, protections hygiéniques) et du matériel de secours et médical (pansements, blouses, masques chirurgicaux, gants à usage unique...).

Les dons pourront se poursuivre après le départ du convoi samedi, puisque trois ou quatre autres départs de convois humanitaires sont prévus par la suite.