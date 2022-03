Ukraine : la protection civile organise une collecte de matériel au parc des expositions à La Rochelle

La Ville et la Communauté d’agglomération de La Rochelle ont travaillé avec la Protection Civile de Charente-Maritime pour mettre en place cette collecte solidaire prévu du jeudi 3 au dimanche 6 mars. Elle pourrait se prolonger.

Dans le cadre de la grave crise que traverse l’Europe et qui doit mobiliser toutes et tous, les habitants de l’agglomération de La Rochelle ont massivement sollicité les mairies pour soutenir la population ukrainienne. La Ville et la Communauté d’agglomération de La Rochelle ont travaillé avec la Protection Civile de Charente-Maritime qui organisera une collecte de matériel au Parc des expositions.

Tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien peuvent se rendre au Parc des expos, situé 1 Rue Henri Barbusse. Cette opération est menée dans un premier temps du jeudi 3 au dimanche 6 mars, de 9 heures à 20 heures. Cette période sera éventuellement prolongée.

à lire aussi Guerre en Ukraine : France Bleu La Rochelle à vos côtés pour aider le peuple ukrainien

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une urne à la mairie

La Ville de La Rochelle met une urne à disposition de la population à l’accueil de l’hôtel de ville, dans laquelle il sera possible de déposer des dons en espèces ou par chèque, à l’ordre de la mairie de La Rochelle, qui seront entièrement reversés à part égale à Médecins sans frontière, Médecins du monde et au Haut comité aux réfugiés.

Les virements bancaires sont possibles auprès des grandes associations nationales qui interviennent pour aider la population ukrainienne, à savoir entre autres au Secours populaire français, à la Croix rouge ou encore à la Protection Civile.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Motion au Conseil municipal

La mairie de La Rochelle fait également savoir qu'elle proposera une motion au Conseil Municipal prévu lundi 7 mars, prônant l’arrêt immédiat du conflit et le règlement pacifique et diplomatique des enjeux territoriaux.

Par ailleurs, la Préfecture de Charente-Maritime coordonnera l’accueil des Ukrainiens. Les volontaires peuvent se faire connaitre par mail à l'adresse suivante : pref-accueilexceptionnel@charente-maritime.gouv.fr