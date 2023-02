Ukraine: la ville de Lille lance un appel aux dons pour acheter des médicaments et des générateurs

La ville de Lille lance un nouvel appel aux dons en faveur de l'Ukraine, à quelques jours du 24 février, qui marquera le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Martine Aubry, la maire de Lille, veut répondre à la demande du maire de Kharkiv qui a sollicité l'aide de la ville cette semaine. Dans une vidéo, il explique avoir besoin en particulier de médicaments et de générateurs électriques. La ville de Lille a déjà acquis un cinquantaine de générateurs. Ces derniers seront envoyés par camion avec les médicaments début mars en Ukraine, avec la participation aussi du CHU.

Le premier appel aux dons lancé par la ville de Lille l'an dernier avait déjà permis à la Fondation de Lille de récolter 215.000€ pour l'Ukraine, en particulier pour la ville de Kharkiv, la 2ème plus grosse ville du pays, jumelée avec Lille depuis 1978. L'argent avait notamment permis d'envoyer 13 tonnes de médicaments sur place, avec le CHU de Lille et l'Association Médicale et Caritative France-Ukraine. Pour faire un don, il faut se rendre sur le site de la Fondation de Lille .

En solidarité avec les Ukrainiens, la ville de Lille organisera le vendredi 24 février des événements pour marquer son soutien. La ville va se parer des couleurs de l'Ukraine jusqu'au 1er mars. Un rassemblement aura également lieu à 11heures sur le pont de Kharkiv en présence d'associations et de familles de la diaspora ukrainienne.