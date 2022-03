Ukraine : le département de Charente-Maritime s'organise pour accompagner les déportés Ukrainiens

Les premiers déportés Ukrainiens viennent d'arriver en Charente-Maritime. Une 50aine à Sainte-Soulle, ce lundi matin, huit à Bourcefranc-le-Chapus, sept à Pons et deux à La Rochelle. Le département s'apprête à voter une subvention exceptionnelle, et organise ses services pour les accompagner.

Avec la guerre en Ukraine, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont dû quitter précipitamment leurs logements, et fuit leur ville parfois sous les bombes. Si le flux se dirige majoritairement vers la Pologne, les premiers déportés viennent d'arriver en France, dont plus d'une soixantaine en Charente-Maritime. Le département, qui a la compétence de l'accompagnement s'organise pour recevoir au mieux ces déportés, des femmes et des enfants.

Une mère est restée en Ukraine avec son mari, et a placé ses enfants dans le car arrivé à Sainte-Soulle ce lundi matin

Pour Sylvie Marcilly, la présidente du département : "A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Nous allons voter une subvention de 70 000 euros pour aider ces familles. Mais au delà de l'aide financière, il y aura aussi un accompagnement psychologique. Ces ukrainiens quittent un pays en guerre, et il ne faut pas négliger les traumatismes. Une mère est par exemple restée avec son mari en Ukraine pour se battre avec son mari. Elle a confié ses jeunes enfants, à l'aîné de la famille. Des enfants arrivés dans le car à Sainte-Soulle ce lundi matin."

Sylvie Marcilly la présidente du département de la Charente-Maritime ( à droite ) et Dominique Rabelle la vice-présidente © Radio France - Gérald Paris

Le département recense également les logements actuellement disponibles pour accueillir ces ukrainiens. Pour Dominique Rabelle, la vice-présidente :

"On parle là des bailleurs sociaux, mais aussi éventuellement des logements de fonction non occupés par des principaux de collèges par exemple. Pour ces personnes morales, une plate forme a été mise en place sur le site de la préfecture, et une autre destinée également à des particuliers, qui souhaitent eux aussi proposer un logement dans la durée. On le précise, c'est important. Ces déportés seront là sûrement pour plusieurs mois, et au bout d'un an, leur statut est renouvelable. On ne peut pas juste trouver une solution jusqu'à cet été. Ce n'est pas du temporaire."

Un statut de déporté très spécial, avec la possibilité de pouvoir travailler en France, ouvrant également des droits, et donc des aides financières de l'état.

En attendant, plus d'une soixantaine de déportés sont arrivés en Charente-Maritime, dont un car avec une cinquantaine de femmes et d'enfants à Sainte-Soulle ce lundi matin, à une douzaine de kilomètres de La Rochelle. Un car accueilli par les enfants de l'école Giraudet à proximité.