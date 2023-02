Ukraine : le quotidien difficile des réfugiés à Marseille, "certains sont restés isolés pendant des mois"

Ils sont arrivés dans l'urgence à Marseille, laissant tout derrière eux. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a un an , le 24 février 2022, près de 3.000 réfugiés sont arrivés dans les Bouches-du-Rhône. Parmi eux, beaucoup se sont installés à Marseille, où la solidarité s'est très vite organisée, notamment à travers la création de l'association marseillaise Solidarité Ukraine. La fondatrice de l'association, Maryna Lukasheva, architecte à Marseille, assure que l'intégration reste compliquée.

Maryna Lukasheva, fondatrice de l'association Solidarité Ukraine à Marseille © Radio France - Florent Le Saux

France Bleu Provence : Vous avez fondé l'association Solidarité Ukraine à Marseille pour apporter du soutien aux réfugiés. Imaginez-vous à l'époque que la guerre ferait toujours rage dans votre pays un an après ?

Maryna Lukasheva : Non, bien sûr. Ce matin du 24 février 2022, on pensait que ça allait se terminer très rapidement. Mais un an après, on marque la deuxième année de l'invasion russe et je ne pense pas que cela va s'arrêter rapidement, malgré tout le soutien mondial et la solidarité qu'on ressent aujourd'hui.

Beaucoup de réfugiés sont encore à Marseille, principalement des femmes et des enfants. Comment ces femmes vivent elles au quotidien ?

Le plus grand problème pour tous les réfugiés, c'est la barrière de la langue. Il y a quand même beaucoup de familles qui sont retournées au pays. Cela me paraît évident, parce que ce sont des familles qui étaient séparés de leurs maris , de leurs pères. De plus, l'intégration est compliquée. S'intégrer dans la culture, mais aussi dans la vie quotidienne, ce n'est pas évident. Je sais que certains sont restés isolés pendant des mois.

Pourquoi certaines familles ne peuvent toujours pas retourner en Ukraine ?

Cela dépend de régions. Je sais que les familles qui proviennent de régions considérées comme étant relativement sécurisées sont retournées chez elles l'an dernier. Mais ce n'est pas le cas de plusieurs familles qui viennent de régions de Kharkiv ou Donetsk, des régions qui sont toujours en danger.

Comment vont les maris et les hommes restés sur place ?

Les gens sur place en Ukraine sont beaucoup plus courageux et ils ont plus d'espoir que nous, ici, à distance. Je reste toujours en contact avec eux, mes proches, et ils sont beaucoup plus positifs que moi. Cette solidarité, on la ressent partout. Ils ont le même but : celui d'arriver à défendre la culture et le pays.