Ukraine : "les accueillir comme n'importe quel immigré" pour Michel Gratton de la Ligue des Droits de l'Homme

Mobilisation citoyenne ce samedi à Amiens pour le climat, la justice sociale et la paix à l'appel de plusieurs associations et syndicats. Une marche où s'est greffée un appel de paix en raison du conflit armé en Ukraine. Michel Gratton, de la Ligue des Droits de l'Homme à Amiens était notre invité.

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie occupe tout l'espace médiatique depuis deux semaines et a relégué l'enjeu climatique au second plan, à moins d'un mois du 1er tour de la présidentielle. Ce samedi, collectifs et syndicats organisent une marche pour le climat, la justice sociale et la paix à Amiens. Michel Gratton, président de la section amiénoise de la Ligue des Droits de l'Homme, y sera. Il était notre invité ce vendredi matin sur France Bleu Picardie.

Le paix est-elle encore possible ? "Si on fait entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ça veut dire que ça fait partie de l'OTAN et donc il y a un risque de conflit quand même extrêmement grave. On est vraiment coincés dans la mesure où le seul objectif qu'on a possible, c'est un accord diplomatique, un accord politique qui permette de s'en sortir. C'est faisable mais ça va être extrêmement difficile", estime Michel Gratton.

L'interview de Michel Gratton, président de la Ligue des Droits de l'Homme à Amiens, est a réécouter en intégralité

"Il faut accueillir les Ukrainiens comme on devrait le faire pour tous les immigrés", Michel Gratton de la Ligue de Droits de l'Homme à Amiens Copier

à lire aussi Guerre en Ukraine : plusieurs villes touchées par des frappes aériennes, les chars russes aux portes de Kiev

Sur la question des réfugiés, "il faut les accueillir comme n'importe quel autre immigré, comme on devrait le faire pour tous les autres immigrés. Il faut vraiment les accueillir et ne pas les rejeter", poursuit-il. "Maintenant, le problème, c'est que, par exemple, ceux qui ont des connaissances, voire de la famille en Grande-Bretagne, ne peuvent pas passer. Ils sont à Calais et ils sont bloqués par la police britannique aux frontières", dit-il encore.

On n'a pas une politique d'accueil humaine et de prise en charge des réfugiés - Michel Gratton, président de la Ligue des Droits de l'Homme à Amiens

Le climat sera aussi une thématique de la marche de ce samedi à Amiens. "C'est passé au second plan. Malheureusement, ça devait être un élément essentiel de cette campagne présidentielle. Les politiques, pour moi, sont le problème. Ce sont eux qui ne prennent pas les décisions, et au final, on avance pas", termine Michel Gratton.