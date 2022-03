Ukraine : les pompiers de la Drôme suspendent quasiment toutes leurs collectes face à l'afflux de dons

"Je n'avais jamais vu ça", témoigne Claude Lett, le président de l'association Aides Actions Internationales Pompiers. Et pourtant, depuis le séisme de 2005 en Indonésie, il est coutumier des appels aux dons. En une semaine, il a de quoi remplir cinq camions pour la Moldavie. Les dons récoltés vont être acheminés sur le camp de Palanca où plus de 80.000 personnes se sont déjà réfugiées.

Un départ pour la Moldavie fin mars

L'élan de générosité a dépassé toutes les espérances. "On est à la limite de sortir les camions des garages pour y mettre les dons. Sur le centre de secours de Tain-L'Hermitage, il y a près de six palettes d'habits. Une palette fait 120x80 cm et deux mètres de haut", explique Claude Lett. À contrecœur il est donc forcé de suspendre la collecte dans les casernes de Crest, Saint-Marcel, Montélimar, Etoile-sur-Rhône, Romans-sur-Isère, Nyons, Tain-L'Hermitage, Saint-Paul-Trois-Châteaux et Dieulefit. Les casernes de Die, Tulette et Saillans continuent de réceptionner les dons.

L'association a fait un partenariat avec le lycée des Catalins section routiers. Les élèves vont faire le tour des centres lundi pour récupérer les affaires et les entreposer chez le transporteur qui partira fin mars vers la Moldavie. "Nous avons travaillé avec trois régions et nous allons échelonner l'acheminement des dons, détaille Claude Lett. Les camions de la région Nouvelle-Aquitaine vont partir lundi ou mardi. Ceux de la Bretagne-Normandie partiront en fin de semaine prochaine. Et nous partirons la semaine suivante". Sur les trois régions, ce sont environ 15 à 20 semi-remorques qui partiront vers le camp de réfugiés.

Des dons financiers plutôt que matériels

AAIP appelle désormais aux dons financiers car un semi-remorque équivaut à près de 7.000 euros de dépenses pour un aller-retour. Pour ce faire, il est possible d'envoyer un chèque à la caserne de Tain-L'Hermitage ou de réaliser un virement par internet via le site internet de AAIP.

L'association précise toutefois que les dons matériels sont toujours possibles dans les mairies qui travaillent en partenariat avec AAIP. Des écoles participent également à une collecte de dons.